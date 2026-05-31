Sucesos
La Guardia Civil investiga disparos contra la fachada de una vivienda en Cuevas Bajas
Según las primeras pesquisas, el presunto autor podría haber realizado las detonaciones desde una moto
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación este domingo para determinar qué persona podría haber realizado varios disparos con arma de fuego contra la fachada de una vivienda ubicada en Cuevas Bajas.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, el presunto autor podría haber realizado las detonaciones desde una moto, pero que las indagaciones están en una fase muy incipiente centrada en localizar a la persona que habría disparado.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada a las 7.15 horas que entraba derivada desde el 061 alertando de la presencia de casquillos de bala sobre el asfalto de la calle Miguel Hernández en el municipio malagueño de Cuevas Bajas, según ha informado a EFE un portavoz del centro de coordinación.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil que se han hecho cargo de las investigaciones y, tras la correspondiente inspección ocular, han recogido varios casquillos y han comprobado que el presunto autor había disparado a la fachada del inmueble sin que se hayan producido heridos.
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