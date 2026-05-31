Juanma Moreno hace ghosting a Vox, el PSOE malagueño se da al marianismo y surgen tramas nacionales a lo Mortadelo

Se lo toma con tranquilidad Juanma Moreno. El talante es el destino. Ciertamente, y en esa escuela filosófica milita tambien el cronista, no tiene muchas ventajas ponerse nervioso. Moreno ha dejado pasar toda una semana sin decir este Vox es mío. Fina táctica de negociador, tal vez, propiciando un silencio que pone de los nervios a otros y los obliga a hablar. Vox sí ha hablado pero el mensaje que emite llega con ruido. Parece que quieren entrar en el Gobierno pero no lo dicen con nitidez. Claro que, algunas fuentes, informan de que sí hay negociaciones pero muy discretas e informales, sondeos, tanteillos que además de que no son públicos están opacados con el asunto Zapatero. En cualquier caso, no iniciar formalmente las negociaciones y guardar silencio es ya comandar la agenda política, la conversación pública.

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en el Parlamento. / ep

Alberto Núñez Feijóo, mientras afirma que deja manos libres a Juanma Moreno para la negociación con Vox. Como si tuviera algo que decir o pudiera mandar en esas negociaciones. Como si le quedaran fuerzas para decir algo más después de vaciarse esta semana pronunciando frases tremendas contra el Gobierno. En el PP, también en el malagueño, se ha instalado una suerte de euforia aderezada con ansiedad: el Gobierno está asediado por la corrupción, pero Sánchez resiste. Eso no significa que los socialistas estén contentos, más bien resignados. La ejecutiva provincial del pasado lunes fue un poco funeral, es lógico, la tristeza imperaba por los resultados en Andalucía y por el barrunto de que la tempestad no iba a amainar: en efecto, al día siguiente, lo de Zapatero. Y llegaron las noticias sobre una trama liderada por Cerdán e iniciada durante las célebres jornadas de reflexión que se tomó Sánchez, que tenía como objetivo desinformar, enredar, torpedear acciones judiciales y algunas cosas más, todo ello encargado a Leire Díaz, a quien se puso a sueldo con la presunta colaboración de una empresa controlada por Gaspar Zarrías. Un poco Mortadelo todo. El PP sin embargo hizo su kitchen y su polícia patriótica, su excursión a las cloacas, -juicio esta semana que se fue-, con todos sus complementos y comodidades, sin chapuzas, con policía, jueces, aparataje del Estado, etc. Mucho más sofisticado, dónde va a parar, no con personajes de chiste. La resurrección mediática de Zarrías (es difícil hacer entender a algunos jóvenes aficionados a la política cuanto llegó a mandar y controlar este señor en el PSOE-A y la Junta) ha servido para que algunos de sus damnificados de diversas épocas, sonrían. Y para que otros certifiquen que, efectivamente, aquello que se decía de que lo sabía todo y todo lo controlaba y que no se movía un papel en Andalucía y el PSOE sin que él lo supiera, es cierto. Al final se va a pasear por la calle con la cabeza más alta Chaves que Zarrías.

Por lo demás, los socialistas malagueños han experimentado una prevista y previsible transición: Daniel Pérez deja de ser portavoz del Grupo Municipal en la capital. Él quería quedarse hasta el próximo pleno. Y si se descuidan y lo dejan, más tiempo. Pérez fue muy elegante con De la Torre en el último pleno y éste no se quedó atrás. Buena cosa en tiempos de crispación. En redes también se hicieron zalamerías. «También se puede defender Málaga desde Sevilla», dijo Pérez con cierto laconismo testamentario a modo de deseado titular. Marcha al Parlamento andaluz. Las palabras de Pérez con el regidor incendiaron los grupos de whatsapp del partido. División de opiniones. Su sustituto será en la portavocía Mariano Ruiz Araujo, que ya estaba el hombre con cierta desesperación controlada. Tiene un año por delante hasta las municipales, en el que no ha de dar la excesiva sensación de que está ahí solo para guardarle la viña a Josele Aguilar, previsible candidato a la alcaldía, pero tampoco dar la impresión de ambiciones mayores. Al mismo tiempo ha de hacer una oposición dura, eficaz y mediática para ser un buen telonero que deja al público, al electorado, en tensión, movilizado. Misión difícil para un hombre trabajador y con ganas que también podría ser diputado provincial en el futuro. En cualquier cosa, un año es mucho en política. El reto de su vida es crecer políticamente este año: el puesto tiene relumbrón mediático. En el lado pepero, como bien recordaba el domingo pasado en este periódico el columnista Vicente Almenara, la operación para que Carolina España aterrice en lo municipal, continúa. ‘Operación Carolina Mayo’, lo bautizó Almenara.

Otra cuita que ocupa ahora al socialismo andaluz es si María Jesús Montero accederá o no a un puesto de senadora de los de designación autonómica. Y lo de la gestora de Torremolinos, presidida por Marisa Bustinduy, presidenta del partido y mujer de autoridad y consenso. No se está por la labor de que la situación, gestora, se prolongue, dando por descontado que los actuales notables de la tal agrupación no transmiten la confianza de que pudieran obtener buenos resultados en las próximas elecciones.

La ejecutiva provincial socialista ordinaria próxima, la de junio, ratificará más cambios, viceportavoz y secretario del grupo municipal de la capital.