Ni en Madrid ni en Barcelona: el primer concierto de Michael Jackson en España fue en esta localidad de Málaga en la que actuó ante 28.000 personas con entradas a 5.000 pesetas

El primer concierto en España del 'Rey del Pop', Michael Jackson, no fue en grandes capitales como Madrid y Barcelona, sino que se produjo en el Estadio Municipal de la localidad malagueña de Marbella.

Un evento que marcó para siempre a los 28.000 asistentes que acudieron a este histórico concierto y a los vecinos y visitantes que se trasladaron al municipio de la Costa del Sol para intentar ver en persona a una de las leyendas de la música más grandes de todos los tiempos.

El histórico concierto de Michael Jackson en Marbella

Todo ocurrió cuando en enero de 1988 Jackson anunció los destinos de la segunda etapa de su tour 'The Bad Tour', que suponía su primera gira en solitario y que iba a llevar al artista por toda Europa.

Al anunciar la ciudad que acogería el primer concierto del cantante en España, todos esperaban escuchar los emblemáticos Madrid y Barcelona.

Marbella, la inesperada primera parada española de Michael Jackson

Pero la elección de Michael Jackson fue bien distinta: su primer destino español iba a ser Marbella y actuaría en su Estadio Municipal de la localidad.

El concierto se produciría el viernes 5 de agosto de 1988, tras lo que, ahora sí, viajaría a Madrid y Barcelona para continuar con su tour.

Un hecho que desató la locura entre los malagueños, que no dudaron en romper sus huchas y juntar ahorros para poder hacerse con una de las cotizadas entradas del concierto, disponibles por 5.000 pesetas, unos 30 euros de la época, que tendría un valor mucho mayor en la actualidad.

28.000 personas en una noche inolvidable en Málaga

Fueron 28.000 los afortunados que pudieron acudir ese 5 de agosto de 1988 a uno de los conciertos más históricos que se recuerdan en la localidad malagueña.

Una actuación para la que se instaló un escenario de mil metros cuadrados, así como 600.000 vatios de sonido y tres pantallas gigantes, además de contar con la cantante neoyorkina Taylor Dayne como telonera.

El recuerdo de una leyenda en la Costa del Sol

Una experiencia que se puede rememorar en los distintos archivos de la época y en documentales como 'Estrella fugaz en Marbella', donde su directora, la marbellí Ana Aguilar, habló con quienes pudieron asistir al concierto.

Un evento que se quedó grabado para siempre en los recuerdos de los allí presentes por la calidad vocal, la escenografía y el talento del cantante, y por la gratitud de sentir tan de cerca en un recinto con un tamaño más reducido que los grandes estadios actuales a una leyenda de la música de tal envergadura.

La estancia de Michael Jackson en Marbella

Para su concierto, Jackson llegó a Marbella el lunes 1 de agosto desde la terminal privada del aeropuerto de Málaga, tras lo que se trasladó al que fue su alojamiento durante sus jornadas en la ciudad: el Hotel Los Monteros.

Allí, el cantante descansó en la 'Suite Real', de 90 metros cuadrados y con un precio de 630.00 pesetas la noche, completamente equipada con todas las comodidades requeridas por Michael Jackson.

Entre las peticiones del artista se encontraron la colocación de plantas de plástico, para que las naturales no le quitaran el oxígeno, y la instalación de una pista de baile, que el hotel no dudó en realizar.

Paseos de incógnito de Michael Jackson antes del espectáculo

Pero el intérprete también quiso disfrutar de la belleza de la ciudad, por lo que en repetidas ocasiones se caracterizó con bigote, peluca y distinta vestimenta para pasear por los enclaves más reconocidos del Centro de Marbella, así como para acudir a las pruebas de sonido del espectáculo.

Tras su histórico concierto de la Costa del Sol, Michael dejó Málaga para seguir con su gira por Madrid y Barcelona, pero dejando tras de sí una huella imborrable en los malagueños que pudieron descubrir su arte tan de cerca.

El Estadio Municipal de Marbella y sus grandes conciertos

Pero este no fue el único gran hito que vivió el Estadio Municipal de Marbella en la época, sino que en sus instalaciones también se produjeron actuaciones de artistas de la talla de Stevie Wonder, Queen, Tina Turner o Prince.

Sin embargo, con el paso de los años, este estadio tuvo que ser derribado por motivos de seguridad y, en la actualidad, se encuentra a la espera de reconstruir un nuevo complejo deportivo que se ubicará en este rincón donde un día los malagueños pudieron disfrutar de cerca del 'Rey del Pop'.