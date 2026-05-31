Una mujer de 80 años fallece tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 en Vélez-Málaga

Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista este sábado a primera hora en la N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga.

Aunque la mujer fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima ha fallecido horas más tarde en el centro hospitalario, según han informado a EFE este domingo fuentes sanitarias.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 267 de la carretera

El accidente se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga, y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112.

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, y servicios sanitarios, que, tras atenderla, la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, donde este domingo han confirmado su fallecimiento.