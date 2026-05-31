Accidente
Una mujer de 80 años fallece tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 en Vélez-Málaga
Aunque la anciana fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima murió horas más tarde en el centro hospitalario
EFE
Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista este sábado a primera hora en la N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga.
Aunque la mujer fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima ha fallecido horas más tarde en el centro hospitalario, según han informado a EFE este domingo fuentes sanitarias.
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 267 de la carretera
El accidente se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga, y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112.
Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, y servicios sanitarios, que, tras atenderla, la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, donde este domingo han confirmado su fallecimiento.
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