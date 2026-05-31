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Una mujer de 80 años fallece tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 en Vélez-Málaga

Aunque la anciana fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima murió horas más tarde en el centro hospitalario

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. / 112 - Archivo

EFE

Málaga

Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista este sábado a primera hora en la N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga.

Aunque la mujer fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima ha fallecido horas más tarde en el centro hospitalario, según han informado a EFE este domingo fuentes sanitarias.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 267 de la carretera

El accidente se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga, y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar, según ha informado a EFE el servicio de emergencias 112.

Noticias relacionadas y más

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, y servicios sanitarios, que, tras atenderla, la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga, donde este domingo han confirmado su fallecimiento.

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