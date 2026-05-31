A prisión una pareja de Málaga por tener en "semiesclavitud" a trabajadores extranjeros y falsificar sus identidades

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por tener empleados trabajadores extranjeros en situación irregular en España en condiciones "de semiesclavitud" e "infrahumanas, con jornadas agotadoras", además de facilitarles otras identidades para que pudieran trabajar.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los principales acusados, que eran pareja, utilizaban sus empresas, con actividad real, y una asociación para ayuda a migrantes para llevar a cabo estos hechos.

Les daban la documentación de otros trabajadores

Así, dice la resolución, entre 2022 y 2023, facilitaban a extranjeros documentación de otros trabajadores, también foráneos, pero que estaban en situación legal en España, para que los primeros pudieran permanecer y trabajar en el país, utilizando "de forma mendaz" esos papeles, que eran verdaderos, y dándoles otra identidad.

Asimismo, la sentencia considera probado que estos trabajadores tenían una identidad diferente para cada trabajo que les facilitaba el acusado, y si había una inspección tenían que decir que no trabajaban, sino que habían ido a ver a un amigo.

Trabajaban sin descanso ni vavaciones

Según considera probado el Tribunal, los acusados se aprovechaban de la situación de estas personas para que trabajan para ellos "sin contrato, sin asegurar y en condiciones de semiesclavitud", estando "sin descanso ni vacaciones, 24 horas".

La Sala considera que los acusados sabían que estas personas necesitaban el empleo y pone como ejemplo una de ellas que trabajaba de lunes a viernes de 18.00 a 8.00 horas y el fin de semana las 48 horas, sin posibilidad de abandonar la obra en la que estaba como vigilante, donde dormía y comía, todo a cambio de 800 euros.

Vivían hacinados en un piso

Por otro lado, el procesado alquiló un piso donde constaban empadronadas hasta 15 personas, además de que alquilaba habitaciones a algunos de sus trabajadores, que vivían allí "hacinados".

Por estos hechos, se les condena al hombre por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; contra los derechos de los trabajadores, también con imposición de condiciones laborales abusivas; y falsificación en documentos mercantiles y oficiales, todos con carácter continuado. Se le impone cuatro años y nueve meses de prisión.

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A la mujer se le condena por un delito, también continuado, contra los derechos de los trabajadores y se le impone 21 meses de cárcel. A esta sentencia se ha llegado tras la conformidad expresada por ambos acusados y sus defensas con la acusación en definitiva sostenida por el fiscal.