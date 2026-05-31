El repunte del Euríbor en mayo dejará subidas en las hipotecas de Málaga de más de 900 euros al año

El Euríbor cierra este mes de mayo con una media del 2,8%, su nivel más alto de los últimos 20 meses, lo que dejará incrementos de cuota para aquellas familias que adquirieron en su día su vivienda con una hipoteca variable que se revise de forma anual. El índice está siete décimas por encima del dato de mayo de 2025 (2,08%). Esos propietarios registrarán así aumentos que se moverán de media, dependiendo del importe del préstamo, entre los 57 euros y los 112 euros al mes (o, lo que es lo mismo, entre 680 y 1.340 euros al año) en relación con lo que pagan ahora.

¿Cuál es la hipoteca media en el caso de la provincia de Málaga? Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los préstamos firmados hace un año en el mercado inmobiliario malagueño se movían en los 210.000 euros de promedio, por lo que los incrementos serían en unos 78 euros al mes (936 euros al año) en el caso de una hipoteca a 25 años con el Euríbor y un diferencial del 1%. En concreto, la cuota subiría de 1.004 a 1.082 euros.

El índice abandonó en abril de 2022 los índices negativos en los que llevaba moviéndose una década y empezó una vertiginosa subida que lo llevó a alcanzar, en octubre de 2023 un pico máximo del 4,16%. Desde entonces, inició una suave bajada que se aceleró a partir del verano de 2024, con los sucesivos recortes de tipos aprobados por el Banco Central Europeo (BCE) . En 2025, el índice cayó a niveles de poco más de 2% en los meses de mayo, junio y julio pero empezó a repuntar tras el verano y, de forma más clara, en la primavera de 2026 dentro del turbulento escenario gepolítico internacional.

Como ejemplo de esta tendencia, cabe mencionar que el incremento interanaual de siete décimas que deja el Euríbor a cierre de mayo es el aumento más alto que registra la tasa desde diciembre de 2023.

Simulaciones por importe de 150.000 a 300.000 euros

De esta forma, las cuotas de las hipotecas variables que se revisan ahora continuarán aumentado su importe. En el caso un crédito medio de 150.000 euros y con las condiciones antes mencionadas (a un plazo de 25 años con el Euríbor y un diferencial del 1%) la cuota saltará ahora, tras esta revisión, de un entorno de 717 euros a 774, con una subida de unos 57 euros al mes o, lo que es lo mismo, unos 680 anuales.

El Euríbor a 12 meses es el principal indicador al que se referencian las hipotecas a tipo variable en España. En aquellas hipotecas a tipo variable firmadas hace unos años (por ejemplo, antes de 2010) ya se ha amortizado gran parte del capital pendiente, por lo que las bajadas, en este caso, serán menos cuantiosas. El sistema francés de amortización (el más usado en España) incluye que la mayor parte de los intereses se paguen en los primeros años de vida del préstamo.

Dos personas miran los anuncios de viviendas en el escaparte de una inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Como es lógico, los incrementos serán más intensos en aquellas hipotecas que parten de importes más altos. Con las condiciones antes mencionadas, para quienes tengan un préstamo de 250.000 euros, la cuota de amortización bajaría tras esta revisión de mayo de 2026, de 1.196 al mes a 1.289, con un aumento de unos 93 mensuales y de 1.115 euros al año.

Y en el caso de una hipoteca de 300.000 euros, el pago mensual del préstamo pasaría de 1.435 al mes a 1.547, con una subida de unos 112 mensuales y de 1.340 euros al año.

La tendencia al alza comenzó con la guerra en Irán

Los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com explican que esta nueva subida del Euríbor confirma una tendencia al alza que empezó en marzo, cuando el valor mensual de este índice pasó del 2,221% al 2,565%. En abril, el índice registró un nuevo aumento, esta vez hasta el 2,747%, y en mayo se producirá el tercer incremento consecutivo, hasta el 2,8%.

Los mismos expertos indican que la "culpa de esta escalada la tiene el conflicto armado de Oriente Medio protagonizado por Irán, por un lado, y por Estados Unidos e Israel en el otro, iniciado a finales de febrero". Dicho conflicto, añaden, disparó el precio tanto del petróleo como del gas. "El coste de la vida, por lo tanto, también subió: la inflación de la eurozona pasó del 1,9% de febrero al 3% de abril; por encima del nivel que se considera óptimo (2%)", detallan.

En este contexto, el mercado prevé que el Banco Central Europeo (BCE) subirá sus tipos de interés en su próxima reunión de junio para combatir el incremento de la inflación. Estos analistas ecuerdan que el Euríbor representa el interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos, así que suele subir cuando se prevé un incremento en los tipos del BCE.

"Su actual tendencia al alza se produce porque el índice se está adelantando a los próximos movimientos del BCE", añaden los mismos analistas, para quienes si el conflicto en Oriente Medio y la inflación sigue disparada, es posible que se produzcan nuevos movimientos del organismo central y que el Euríbor escale aún más.

Así, en el escenario más pesmista, desde HelpMyCash creen que el Euríbor podría cerrar el año al 2,9% o por encima, sin descartar valores superiores al 3%. No obstante, si el conflicto se resuelve pronto, y la inflación se relaja, es probable que el valor de este índice se modere y que recupere niveles parecidos a los registrados antes de que se iniciara el enfrentamiento (en torno al 2,3%), concluyen.

Previsiones para estos meses de los expertos

"Tras la subida de abril, en mayo esperábamos que algún dato diario llegará al 3%, sin embargo, hemos terminado el mes y esto no ha ocurrido, lo que es muy buena noticia para los hipotecados, ya que puede notarse una pequeña estabilización en la subida", afirma por su parte la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

"Es muy importante que los usuarios conozcan qué tipo de hipoteca tienen y las ofertas que se puede conseguir en la actualizada para ahorrar dinero», añade en referencia a la opción de cambiar de banco subrogando sus créditos hipotecarios.

Una calculadora sobre una escritura hipotecaria. / Europa Press

Para el consejero delegado y presidente de Rastreator, Víctor López, la subida del Euríbor responde principalmente a la "incertidumbre" sobre los próximos pasos del Banco Central Europeo . "Hace unos meses se esperaba que el Euríbor bajase de forma más progresiva a lo largo del año, pero la evolución de la inflación y el actual contexto económico y geopolítico han frenado esas previsiones", agrega.

Y desde Ebury, el analista de mercados Diego Barnuevo opina que si se firma un acuerdo de paz y se consigue reanudar el flujo del estrecho de Ormuz, al menos parcialmente, las expectativas de una segunda subida de tipos se reducirían y el Euríbor a 12 meses"podría acabar el año por debajo de las cotas actuales, aunque no alcanzaría los niveles previos al conflicto".