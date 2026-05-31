La sostenibilidad marca la agenda tras 50 años de promoción de la Costa del Sol

El principal destino turístico de Andalucía celebra justo en estos días sus 50 años de promoción bajo el paraguas del antiguo Patronato de Turismo de la Costa del Sol, actualmente Turismo Costa del Sol. La Diputación de Málaga puede sacar pecho de haber podido en estas décadas de haber vivido cambios significativos en sus modelos de gestión, con alternancia política y en importantes cargos directivos, sin que la gran industria de la provincia fuese relegada a un segundo plano dentro sus estrategias y reservas presupuestarias.

Una vista de la playa de Torremolinos, en los albores del turismo multitudinario. / l.o.

Consolidación gracias al número de visitantes

Los números de visitantes que año tras año consolidan al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como uno de los más importantes del continente europeo constituyen un importante aval para la provincia. Pero en términos tecnológicos, las herramientas públicas que en la última década ha implementado la propia administración provincial se han convertido en un referente para destinos de medio mundo.

Así no resulta en absoluto extraño que dentro de unos días los propios responsables de Turismo Costa del Sol participen, por su ejemplar labor para la captación de turistas, en el foro turístico euromediterráneo Meditour que está previsto en la ciudad marroquí de Agadir. Allí volverá a presumir Málaga de haber incrementado de manera histórica su planta hotelera en la capital, o propiciar esa ansiada ruptura de la estacionalidad en temporada baja, bajo el crecimiento de segmentos como el del turismo cultural o el deportivo.

Los protagonistas del sector turístico

Hemos querido reunir algunas de las voces protagonistas del sector, tanto en el ámbito público como en el privado, para poder descifrar este pequeño milagro que constituye el actual destino Costa del Sol. Coinciden todos en que se han antepuesto los proyectos a largo plazo, las estrategias que van más allá de un récord o un logro inmediato. Pero asimismo se incide en la oportunidad que supone apostar decididamente por un turismo de calidad y sostenible, que intente poner distancia con el que se concentra únicamente en los periodos considerados como temporada alta.

El presidente de la Diputación y máximo responsable de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, recuerda al respecto que en estas cinco décadas «este destino ha sabido evolucionar, adaptarse y consolidarse como una de las grandes referencias turísticas del mundo, siempre manteniendo intacta su esencia mediterránea, su hospitalidad y su capacidad de emocionar a quienes la visitan».

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / l.o.

1976: Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol

Incide en que la creación en 1976 del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol supuso «el inicio de un modelo pionero basado en la colaboración entre instituciones públicas y sector privado. Aquella visión compartida permitió profesionalizar la promoción turística de la provincia y sentar las bases del actual crecimiento y posicionamiento internacional».

A preguntas de este periódico, el propio Salado reconoce que la evolución ha sido exponencial. «De ser conocido este destino, principalmente, por su oferta de sol y playa, la Costa del Sol ha evolucionado hacia un modelo turístico diversificado, competitivo y de calidad, capaz de destacar en segmentos como la cultura, la gastronomía, el deporte, el golf, la sostenibilidad, la innovación o el turismo de congresos y eventos».

Arturo Bernal, actual consejero de Turismo

Otra voz con una visión privilegiada sobre lo que ha evolucionado la provincia en las últimas décadas es la del actual consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Sobre todo porque él mismo, antes de iniciar su periplo como responsable autonómico en 2019, ocupó el cargo de director general de Turismo y Planificación Costa del Sol. Además, antes de trabajar en el organismo dependiente de la Diputación también desarrolló distintas labores en el Ayuntamiento de Málaga o en empresas como Siemens Matsushita Components u Hotel-Casino Torrequebrada.

«Quiero reconocer y poner en valor el extraordinario trabajo desarrollado por la Diputación durante ya más de medio siglo de promoción turística de la Costa del Sol. Ha sido la administración provincial, a través de sus organismos turísticos, un actor esencial en la construcción de uno de los destinos más reconocidos y competitivos de Europa», manifiesta.

Panorámica del primigenio hotel El Fuerte, en Marbella. / l.o.

Y relata con estrategias a largo plazo su visión, su capacidad de adaptación, «así como el compromiso permanente con el territorio». Manifiesta que la Diputación ha permitido, más allá de la promoción, «avanzar hacia una mayor y mejor distribución territorial de los beneficios del turismo. Impulsar también la desestacionalización de la actividad y favorecer un modelo turístico mucho más equilibrado, mucho más sostenible y generador de oportunidades para todos y cada uno de los municipios de la provincia».

El esfuerzo de los profesionales del turismo

Bernal considera clave el esfuerzo de los profesionales «que generación tras generación han formado parte de esta institución y de la actual Empresa Pública Turismo y Planificación de la Costa del Sol». Y resalta la gobernanza público-privada, que por encima de una «fórmula de colaboración» se ha convertido en «una auténtica ventaja competitiva». La estrategia sostenida en el tiempo y esa alianza ejemplar son comentadas por estos dirigentes públicos, así como los portavoces empresariales.

Entre otros dirigentes de la patronal, el presidente de Skål Internacional en España, el costasoleño Juan Vázquez, subraya que algunos de los antiguos fundadores del Patronato de Turismo de la Costa del Sol fueron precisamente integrantes de su asociación empresarial. «Durante medio siglo la Diputación ha sabido entender como nadie lo que supone la colaboración público-privada. Es clave que sus estrategias políticas sean escuchadas por el sector y la parte política tome nota de lo que el sector pide o recomienda. Esa forma de trabajar es ejemplar para toda España. Y gracias a la misma tenemos uno de los principales destinos, como referente para el resto de diputaciones y de organismos turísticos. Por ejemplo, el desarrollo de sus plataformas de Big Data y Business Intelligence son pioneras, y especialmente siendo abiertas a todo el mundo de manera pública. De esa manera, aquí siempre se va marcando el ritmo a los demás», concluye este empresario turístico.

Antigua imagen promocional de la compañía Iberia. / l.o.

La Costa del Sol, uno de los mejores destinos del mundo

Numerosos directivos e integrantes históricos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) expresan que es difícil resumir en pocas palabras lo que ha sido y sigue siendo Turismo Costa del Sol, y en especial sus profesionales y personal técnico, para el desarrollo de la provincia de Málaga en un contexto tan competitivo como el que dicta el sector turístico. Así, el director del AC Hotels by Marriott Málaga Palacio, Jorge González, que el pasado año recogió el Premio Ciudad de Málaga en la categoría de Turismo, señala: «Todos los malagueños debemos darle las gracias, en este medio siglo de vida, por haber posicionado a la Costa del Sol entre los mejores destinos del mundo».

A su juicio la promoción desplegada durante los últimos 50 años tiene un factor diferencial respecto al de otros destinos competidores. «Siempre se ha intentado apostar decididamente por la máxima calidad. Y hemos trabajado muy duro para que todos «los agentes que, directa o indirectamente, dependemos de esta actividad económica no perdamos de vista que siempre, en todos los escenarios, debemos recibir al turista con una sonrisa».

En este contexto alega que Málaga no puede perder esa forma de atender al visitante, abierta y cosmopolita, heredada de quienes fueron pioneros del sector en la provincia, a mediados de los años 50, tal y como matizan otros emprendedores de la Cámara de Comercio, la Asociación del Centro Histórico y de la patronal Mahos.