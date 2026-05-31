La tecnología impulsa el futuro de las ciudades: conclusiones del Grupo de Málaga del III Foro del Mediterráneo

La Opinión de Málaga presentó el pasado 27 de mayo en el Hotel Vincci Posada del Patio de la capital malagueña, las conclusiones previas del Consejo de Málaga en la III edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa del grupo Prensa Ibérica y Fundación la Caixa cuyo objetivo es convertir el área mediterránea en referente mundial en cuanto a desarrollo y proyección de futuro desde una visión integral que vertebra los intereses de los distintos territorios, promueve un progreso sostenible y socialmente justo e influye en la toma de decisiones sobre proyectos que tengan un impacto positivo en la vida de las personas.

El evento que organizan Prensa Ibérica y Fundación La Caixa se celebrará los próximos días 17 y 18 de junio en Cosmocaixa, en Barcelona, serán dos jornadas repletas de conferencias y mesas redondas de análisis de expertos y contará con la presencia de personajes políticos como el ministro de AA.EE. de nuestro país, José Manuel Albares y los presidentes de las comunidades autónomas de Catalunya, Salvador Illa; Región de Murcia, Fernando López-Miras; Islas Baleares, Marga Prohens, y el de la Comunidad valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, además del alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, además de expertos en otras disciplinas.

Algunos de los participantes de la jornada, junto a miembros del staff de La Opinión de Málaga / ALEX ZEA

Proyección de futuro

Dio la bienvenida a los asistentes el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza, quien puso en perspectiva la dimensión del Foro del Mediterráneo como “referente mundial en cuanto a desarrollo y proyección de futuro desde una visión integral vertebrando los intereses de los territorios, promoviendo un progreso sostenible e influyendo en la toma de decisiones sobre proyectos que tengan un impacto positivo en la vida de las personas”, aseguró.

Mendaza definió la mayoría de las ciudades mediterráneas como ciudades medias, dependientes del turismo muchas de ellas y con crecimiento poblacional continuo, "que tienen la posibilidad de aliarse con la nueva economía del conocimiento. En estas urbes se trabaja con garantías y se vive bien, y cuanto más éxito tiene, más exigen", afirmó

José Ramón Mendaza, director La Opinión, durante su intervención / ALEX ZEA

El director de nuestro periódico analizó también las claves que se han abordado en las reuniones previas del consejo sectorial de Málaga:”Este año se ha analizado el punto de inflexión que ha supuesto para algunas ciudades, y Málaga es un ejemplo, la irrupción de las empresas tecnológicas, del sector Tech, planteando si es una palanca estructural para definir el futuro de nuestras ciudades, es decir, explorar cómo la tecnología puede convertirse en un motor de transformación del territorio”, comentó.

Tras Mendaza tomó la palabra Carlos Conde, segundo teniente de Alcalde y concejal del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, y Presidente de la Junta de Distrito nº 2 del Ayuntamiento de Málaga, quien comentó que en la actualidad, Málaga es una ciudad dinámica social y económicamente, en evolución, y llena de emprendedores, pero que en el año 2000, "nadie habría apostado por ver lo que Málaga es hoy, una Málaga de verdad". Para el concejal malagueño, esto no es fruto de la casualidad, "esto pasa por una tener una estrategia y haber propiciado una colaboración público-privada que se ha traducido en muchos logros". Para Conde, la clave radica "en estar preparados para cuando surge la oportunidad" e indicó que hay que eliminar el riesgo de morir de éxito "y asumir grandes desafíos como la vivienda y la movilidad".El concejal malagueño finalizó su alocución fijando un reto para los próximos años: "Que el desarrollo sea de todos los ciudadanos. solo así Málaga será una Málaga de verdad", concluyó.

Carlos Conde / ALEX ZEA

Tecnología = desarrollo

Tras el representante municipal fue el turno de Felipe Romera, director general del PTA. Romera, que hizo su intervención por streaming, aseguró que, sin duda, "la tecnología es la palanca que propicia el desarrollo de muchas ciudades". Romera hizo referencia a que en Málaga "hemos construido un modelo desde hace ya 36 años que puede ser imitado por el resto de ciudades mediterráneas". El director del PTA aseguró que es "muy importante" la capacidad que tiene Málaga para atraer empresas -citó el ejemplo de la llegada de Google- junto a la captación de talento. De este modo "se une el concepto de hub global con el nombre de la ciudad", señaló.

Romera comentó la importancia de favorecer el desarrollo de las startups locales. También destacó el papel de la UMA y del sector productivo local en esta labor. Se mostró convencido de que las ciudades mediterráneas "son los mejores lugares para desarrollar leconomía digital. Málaga es un faro en esto". Y aseguró que el desarrollo de la ciudad hay que planificarlo cuando no hay conflicto "y ahora vivimos con el conflicto de la vivienda, la movilidad, y la energía", aseguró.

Conclusiones

Tras la intervención de Felipe Romera fue el turno de Ana Montañez, periodista y comisaria del consejo de Málaga en la III edición del Foro del Mediterráneo, quien presentó las conclusiones después de las reuniones que ha tenido el Consejo de Málaga sobre el crecimiento y retos de las ciudades mediterráneas en los meses previos a la celebración del Foro. Hay que recordar que el foro es la cristalización del trabajo que se ha llevado a cabo en el último año en ocho consejos de expertos, que se han reunido para diagnosticar y aportar soluciones a los principales retos económicos y sociales de la zona, cada uno de ellos ha sido impulsado por diferentes diarios el grupo Prensa Ibérica.

La periodista Ana Montañez presentó las conclusiones previas del Grupo de Málaga del III Foro del Mediterráneo / ALEX ZEA

La comisaria aportó datos del impacto del sector tech en Málaga, donde 700 empresas con 29.000 trabajadores en total generan el 35% del PIB de Málaga. Montañez habló de una "especialización inteligente" en una tierra donde el turismo acapara los focos económicos con 1,8 millones de turistas y 3,7 millones de pernoctaciones.

La ponente señaló los aspectos que han funcionado en la estrategia de ciudad emprendida hace décadas, como el efecto cluster-flagship y la gobernanza y liderazgo ejercido con el atractivo principal del desembarco de grandes corporaciones tecnológicas, como Google, Vodafone o, próximamente IMEC y Quantumlabs; la calidad de vida y el atractivo territorial con 300 días al años de sol, el aeropuerto internacional o las múltiples conexiones por tren con la capital de España; la pujanza de la Universidad pública como fuente de talento y conocimiento y la atracción y fijación de empresas, junto a la hiperespecialización tecnológica que surge de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la microelectrónica y la cuántica, entre otros temas.

Por contra, Ana Montañez, también citó a la vivienda, las infraestructuras y el déficit de la potencia energética como las tensiones que distorsionan el escenario tech y de innovación en Málaga y propuso unas líneas de actuación para paliarlas, como es la coordinación entre las diferentes administraciones para evitar desequilibrios territoriales y crecimientos fragmentados; el diseño de un Plan estratégico de vivienda y regulación de las Viviendas de Uso Turístico que garantice el acceso a la vivienda a residentes y trabajadores y evitar la expulsión residencial y pérdida de la cohesión social; la apuesta por las energías renovables para reducir la dependencia energética y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la llamada "transición verde", junto con la creación de un hub global hiperespecializado con nichos específicos de excelencia y apoyo de la red universitaria hacia el "made in Málaga".

Ciudades mediterráneas: el futuro tech

Tras las conclusiones se celebró una mesa redonda de debate titulada “el sector Tech, clave en el futuro de nuestras ciudades mediterráneas”, moderada por el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza, en la que intervinieron Antonio Fernández, delegado de Iberdrola en Andalucía; Pablo Alifano, CEO de Talan; Ignacio de la Vega, decano de la facultad de CC Sociales y Tecnología en la universidad Europea de Andalucía y Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga.

Momento de la mesa redonda de expertos / ALEX ZEA

Uno de los ejes centrales del debate fue la evolución de Málaga de ciudad turística a enclave tecnológico. Izquierdo defendió que el avance actual “es el resultado de una estrategia que se lleva implementando más de 20 años” y subrayó que el turismo y la tecnología no son realidades incompatibles. “Para nada. De hecho, creo que una ha llevado a la otra”, afirmó, al recordar que la ciudad ya contaba con conectividad internacional, calidad de vida, seguridad y atractivo urbano antes de reforzar su apuesta por la innovación.

Desde la perspectiva empresarial, Alifano destacó que Málaga reúne elementos diferenciales para atraer inversión y profesionales. A su juicio, la decisión de Talan de instalarse en la ciudad no respondió solo a la posibilidad de captar talento, sino también a “ese ecosistema de innovación y colaboración pública y privada” que considera clave para el crecimiento tecnológico.

La generación de talento fue otro de los temas recurrentes. Ignacio de la Vega advirtió de que no basta con atraer profesionales de fuera: “Debemos ser capaces de dar un paso más allá y generar talento desde aquí, desde Málaga”. En ese sentido, defendió el papel de las universidades y la necesidad de conectar la formación con las demandas reales de las empresas. También puso el foco en el inglés como herramienta laboral: “El inglés para trabajar, que es diferente a tener un título acreditado”.

Antonio Fernández, por su parte, situó la energía como un elemento decisivo para la competitividad de las ciudades. “La electrificación es fundamental. En el contexto geopolítico actual, la electrificación se ha convertido en una cuestión de autonomía energética, competitividad y seguridad de suministro. Europa sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles importados, mientras que territorios como Andalucía cuentan con una ventaja diferencial gracias a recursos autóctonos como el sol y el viento, capaces de generar energía competitiva y sostenible. La gran oportunidad que tenemos -continuó argumentando el representante de Iberdrola- es transformar ese potencial renovable en crecimiento económico, industria y empleo. Pero para lograrlo no basta solo con generar energía; necesitamos también ser capaces de llevarla allí donde se crea empleo, industria y actividad económica. Y para eso necesitamos más redes eléctricas. De hecho, cada euro invertido en redes genera entre 2 y 3 euros de actividad económica, al desbloquear inversiones, facilitar la electrificación y mejorar la competitividad industrial.

El debate también abordó uno de los principales frenos del modelo malagueño: el acceso a la vivienda. Los participantes coincidieron en que los precios dificultan la llegada de profesionales, especialmente perfiles jóvenes o júnior. La mesa concluyó con una mirada a largo plazo. Formación, planificación, movilidad, energía, cultura, protección del Mediterráneo y cohesión social aparecieron como ingredientes imprescindibles para que Málaga consolide su posición sin perder equilibrio urbano. De la Vega añadió una reflexión final sobre la convivencia y la diversidad como parte del atractivo de la ciudad, convencido de que esa mezcla puede contribuir a que Málaga sea “una ciudad con un futuro absolutamente sostenible”.

Álvaro Zarzoso, director general de Planificación Económica de la Junta de Andalucía, clausuró el evento y defendió la necesidad de que el crecimiento económico de la comunidad avance “de forma sostenible” y con capacidad para integrar al conjunto de la población. El representante de la Junta destacó que Málaga ha sabido consolidarse como un polo tecnológico gracias a una combinación de visión estratégica, colaboración público-privada, talento, universidad, cultura, turismo y calidad de vida. No obstante, advirtió de que ese dinamismo convive con retos estructurales como la vivienda, el transporte, las infraestructuras o la energía. En ese sentido, insistió en que el desafío no pasa únicamente por crecer, sino por “crecer mejor”, con una transformación del modelo productivo basada en la innovación, la digitalización, la tecnología, la internacionalización y el aumento del tamaño empresarial.

Álvaro Zarzoso, director general de Planificación Económica de la Junta de Andalucía, clausuró el evento / ALEX ZEA

Por último, Zarzoso situó entre las prioridades del Gobierno andaluz la estabilidad institucional, presupuestaria y regulatoria, la simplificación administrativa y el acompañamiento financiero a las empresas.