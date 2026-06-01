El alquiler de vivienda se lleva ya el 57% del salario bruto de los malagueños: "La capacidad de ahorro desaparece y se deteriora gravemente la calidad de vida"

Los malagueños que viven de alquiler destinaron el 57% de su suelo bruto al pago de la vivienda en 2025, según el estudio “Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025” basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa. Málaga es la provincia andaluza que más pocentanje de salario se lleva para pagar el alquiler de una casa y de las más exigentes de España en este apartado, solo por detrás de Barcelona (76%), Madrid (72%); Baleares (64%); Vizcaya (61%) y a la par que Las Palmas (57%) y Guipúzcoa (57%)

El análisis revela que la provincia de Málaga tiene el precio por metro cuadrado más caro de la comunidad a cierre de 2025 con un incremento anual del 6,5% y un valor de 15,98 euros al mes.Los malagueños destinaron así de media el 57% de su sueldo a pagar una vivienda en alquiler de 80 metros, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Málaga registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 26.966 euros (2.247 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas).

El estudio subraya que el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 6,9% y alcanzó en diciembre los 14,21 euros por metro al mes, frente a un salario bruto medio de España registrado por InfoJobs en 2025 de 27.336 euros (2.278 euros en 12 pagas). Esto significa que los españoles tuvieron que dedicar el 50% sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros, tres puntos por encima de la tasa de 2024 el porcentaje más alto desde 2019, según han apuntado este lunes ambas plataformas.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

En el caso de Andalucía, el andaluz medio dedicó el 41% de su sueldo bruto al pago del alquiler, que cerró con una subida anual del 7,3% y situó el precio en 11,67 euros euros por metro al mes. El porcentaje supera en cuatro puntos al del año anteriorr teniendo en cuenta el salario bruto medio de Andalucía registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 27.531 euros (2.294 en 12 pagas).

Fotocasa habla de "emergencia habitacional"

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos afirma que esta presión económica está obligando a muchas personas a retrasar decisiones vitales, como emanciparse, formar una familia o incluso cambiar de empleo. "Además, compartir vivienda ha dejado de ser una opción puntual para convertirse en una necesidad estructural entre quienes buscan reducir el enorme esfuerzo económico que exige hoy acceder a un hogar", ha comentado.

"El año 2025 marca un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España. Es el año en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica: destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control. Cuando la mitad del salario se destina únicamente a pagar el alquiler, la capacidad de ahorro desaparece y se limita el acceso a otros gastos esenciales, deteriorando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos", ha añadido.

Infojobs dice que hay "desconexión" entre precio de vivienda y sueldos

Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, añade que los datos de 2025 confirman la "creciente desconexión" entre la evolución salarial y el precio del alquiler en España. Una brecha, que no solo tensiona la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo, sino que también condiciona decisiones vitales y de movilidad laboral.

"Esto denota una insuficiencia frente al fuerte encarecimiento de la vivienda y eleva de forma sostenida el esfuerzo que deben realizar los trabajadores para acceder a un hogar. En este contexto, la mejora de la estabilidad en el empleo convive aún con dinámicas de temporalidad y estacionalidad que siguen influyendo en la seguridad económica de los trabajadores", explica.

Madrid a la cabeza

Por comunidades autónomas, en 14 de ellas se incrementó el dinero destinado a pagar el alquiler, mientras que en Navarra y Madrid se mantuvo y solo en Aragón el porcentaje bajó.

Madrid fue la comunidad en la que más porcentaje de sueldo se tuvo que destinar al pago del alquiler, el 71 % del sueldo bruto en 2025, el mismo valor que en 2024. Tras Madrid, las comunidades autónomas en las que se dedicó más dinero de los sueldos a pagar el alquiler de una vivienda de 80 metros fueron Cataluña (70 %); Baleares (64%); País Vasco (58%); Canarias (56%); Comunidad Valenciana (48%); Cantabria (43%); Navarra (41%), Andalucía (41 %); Asturias (41 %); Galicia (38%); Aragón (37%); Castilla y León (36%); Murcia (36%); La Rioja (36%); Castilla-La Mancha (32%) y Extremadura (29%).

En la provincia de Barcelona llega al 76% del sueldo

Por provincias, Barcelona fue la que registró el precio por metro cuadrado más caro de España cerrando 2025 con un incremento anual del 8 % hasta los 21,90 euros/m2 en diciembre. Con ello, se destinó de media el 76% del sueldo a pagar su vivienda en alquiler (el salario bruto medio en Barcelona fue de 27.814 euros).

Entre las 10 provincias que dedicaron más sueldo al pago del alquiler por una vivienda de 80 metros cuadrados también está Madrid (72%); Baleares (64%); Vizcaya (61 %); Las Palmas (57%); Guipúzcoa (57%); Málaga (57 %); Gerona (55%); Santa Cruz de Tenerife (54%) y Valencia (53%).