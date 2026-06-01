Andalucía prohíbe las barbacoas y quemas en zonas forestales desde el 1 de junio

Desde este 1 de junio y hasta el 15 de octubre, en Andalucía queda prohibido el uso del fuego y la circulación de vehículos a motor en zonas forestales y zonas de influencia forestal.

Esta medida coincide con la entrada de la comunidad autónoma en la época de peligro alto de incendios forestales. Andalucía, por su climatología y sus características naturales, presenta un elevado riesgo de incendio, especialmente durante los meses de verano. De ahí que cualquier imprudencia pueda derivar en una catástrofe medioambiental.

Por este motivo, el Plan Infoca activa su dispositivo anual con el objetivo de adoptar medidas que reduzcan las situaciones de riesgo y ayuden a prevenir los incendios forestales en Andalucía.

Estas restricciones están recogidas en la Orden de 21 de mayo de 2009, publicada por la Consejería en el BOJA número 102, por la que se establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal.

Qué se prohíbe en las zonas forestales de Andalucía

Queda prohibido realizar quemas y barbacoas, incluso en las zonas habilitadas para ello, así como el tránsito de vehículos a motor fuera de los carriles autorizados en las zonas forestales de la comunidad autónoma. Ante cualquier negligencia o situación de riesgo que pueda provocar un incendio, se recomienda llamar de inmediato al 112.

¿Existen excepciones?

Las prohibiciones citadas admiten una serie de excepciones, previa solicitud: