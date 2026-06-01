El bar de Málaga a pie de playa que tiene tapas enormes por tres euros y cerveza a uno: "Buen tapeo con vistas al mar"

Tapas enormes y caseras por tres euros y cerveza por solo un euro a pie de playa. Esto es lo que ofrece el bar Traga Birra de Rincón de la Victoria, un negocio con casi dos años de vida que se ha convertido en uno de los favoritos de los malagueños por sus generosos platos, su buen ambiente y su privilegiada ubicación frente al mar.

Situado en pleno paseo marítimo Virgen del Carmen de Rincón de la Victoria, este establecimiento destaca por su amplia variedad de tapas y platos totalmente caseros, en una mezcla que aúna "tradición con algo fresco, diferente, donde la gente se sienta como en casa", tal y como aseguran desde el propio bar.

Traga Birra, tapas caseras frente al mar en Rincón

Por ello, desde su ubicación a pie de playa, este restaurante ofrece a sus visitantes desde las especialidades más convencionales hasta bocados innovadores, disponibles por apenas 3,50 euros, todo ello acompañado por sus quintos de cerveza helada por un euro.

De ese modo, entre la amplia variedad de tapas que ofrece este bar destaca su mini brioche de pulled pork, el mini taco de gula con pico de gallo, el cabezal de lomo asado al horno con chimichurri, la brocheta de langostino con salsa verde y los choricitos de Colmenar al vino.

Las tapas más populares de Traga Birra

A estos se suman sus míticas aceitunas fritas, la brocheta de morcilla de Colmenar, el miniflamenquín casero de pollo y queso, la tortilla de camarón premium y el pollo al curry.

Además, entre sus opciones destacan sus entrantes desde 5,50 euros, como patatas bravas, lagrimitas de pollo o nachos con carne, así como sus ensaladas desde 5,95 euros.

De igual modo, los comensales pueden degustar sus roscas desde 9,50 euros, hamburguesas y wraps desde 8,50 euros, croquetas desde 5,50 euros, cazuelas desde 8,50 euros, tostas desde 9,50 euros y carnes desde 12,95 euros.

Entrantes, roscas, hamburguesas y carnes

Entre los platos disponibles destacan también sus 'Antojitos' desde 9,95 euros, como bombitas mexicanas, timbal de queso de cabra, tartar de salchichón de Málaga y provoleta con pimiento verde.

La carta también incluye especialidades como sus 'Sartená' desde 8,95 euros, como la de gambas al pilpil, huevo frito y patatas; cebolla crujiente, pollo, bacon, queso cheddar y patatas; o verduras salteadas con langostinos o pollo, soja y kimchi.

Y para completar el menú, cuenta con postres desde 6 euros, como sus tartas caseras, gofres, crepes, coulant de chocolate o helado.

Tapas grandes y buen precio a pie de playa

"Tiene tapas grandes y a buen precio frente a la playa", señalan sus clientes a través de las redes sociales, donde aseguran que la cantidad de las tapas es "una locura". "Con dos te vas comido", recalcan al respecto.

Lo mismo se puede observar en las reseñas del establecimiento, donde sus usuarios destacan sus "tapas de buen tamaño y calidad excelente". "Todo lo que probamos está muy rico y hecho con cariño, el servicio es inmejorable", añaden.

Por ello, afirman que este bar que abre de lunes a domingo de 11.30 a 00.00 horas es el "mejor lugar para tapear y comer por esta zona".