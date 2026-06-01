El Camino de Suárez, la Bresca y Victoria Eugenia: los barrios menos verdes, y con muchas carencias

La cita con la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles, que cubre cinco barrios de Bailén-Miraflores, es delante de unas preciosas viviendas de estilo regionalista en el arranque del Camino de Suárez, que siguen sin aparecer en el catálogo de edificios protegidos del PGOU, lamentan los vecinos.

La Opinión recorre con la asociación tres de sus barrios: el Camino de Suárez, La Bresca y Victoria Eugenia.

Los apagones

Para Miguel Jiménez, del colectivo vecinal, uno de los principales problemas de la zona del Camino de Suárez, Eugenio Gross y Martínez de la Rosa es que, donde antes había casas mata «han levantado bloques; pero Endesa ha dejado la misma estructura eléctrica».

Los vecinos denuncian apagones por falta de infraestructura eléctrica en el Camino de Suárez y su entorno. / A.V.

«Cuando hay un apagón, estamos en el Salvaje Oeste», describe Carolina Nougués, una vecina; mientras Miguel Jiménez recuerda que, en verano y con terral, lo pagan los vecinos más mayores.

El tercer hospital

También preocupa el tercer hospital, ya no solo por la tala de los árboles, pues no creen que los prometidos superen en número a los que había.

Infografía del tercer hospital. / La Opinión

Además de criticar el emplazamiento, creen que los aparcamientos previstos serán insuficientes y colapsarán una zona donde ya escasean. «Está el Civil, está el Materno, hay 5.000 trabajadores...», enumera Miguel Jiménez, que recuerda que se han programado 1.800 plazas de parking, cuando en Toledo, con 90.000 habitantes, un hospital con 2.200 camas cuenta «con 2.900».

Pocas zonas verdes y pocos bancos

Según un estudio de 2024 de la Fundación Ciedes, entre los sectores de Málaga con menos metros cuadrados de zonas verdes por habitante se encuentran el Camino de Suárez y La Bresca. Al inicio de este último barrio, en la calle Marqués de Ovieco, un solitario naranjo monta guardia. Leonor Muñoz, presidenta de la asociación, pide que , por lo menos, se planten más a su alrededor.

Piden más árboles en este rincón junto al Camino de Suárez. / A.V.

En las calles que siguen -igual que en un largo tramo del Camino de Suárez- no hay árboles y, para empeorar la situación, «los coches aparcan sobre las aceras», apunta Miguel Jiménez. Y eso, sin olvidar los que aparcan en los pasos de cebra por todo el entorno, apunta Sol Díez, que va en silla de ruedas.

La única ‘mancha de sombra’, en mitad de la calle principal, Marqués de Ovieco, es una hilera de cinco ficus plantada en el cambio del siglo XX al XXI. «Esos y los cinco ficus de la plaza de Monseñor Bocanegra (Miraflores de los Ángeles) es la cosa más señera para 22.000 habitantes», lamenta Miguel Jiménez.

La asociación de vecinos, por cierto, pide que los cinco ficus cuenten, al pie, con algunos bancos, ya que estos también escasean bastante.

Ángel y Conchi, se tiene que sentar en los bordes de los escaparates a falta de bancos en Marqués de Ovieco. Detras, los cinco famosos ficus, la única 'mancha verde' de la zona. / A.V.

Esta carencia la conocen muy bien Ángel y Conchi, una pareja de jubilados que vive en Zamora, pero que de forma periódica acude a Málaga a visitar a su hija. Los dos están apoyados en el borde de un escaparate de la calle Marqués de Ovieco con Segismundo Moret; ya en Victoria Eugenia. «Estamos acostumbrados a esto; echamos de menos más bancos», reconoce Conchi.

El temor a las trombas

En la calle Segismundo Moret, precisamente, Miguel Jiménez destaca el problema de que «cuando caen 25 o 30 litros seguidos se inunda siempre». A este respecto, resalta que el colector de esta calle «es pequeñísimo», y no hay separación de aguas, por lo que, durante la última dana, cuando acudió a colaborar con una compañera, pudo comprobar «que las pluviales estaban llenas de toallitas», y cómo las tapas de las alcantarillas «saltaron para arriba».

Los vecinos de Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles denuncian la mala infraestructura de la calle Segismundo Moret. / A.V.

«¿Cuál es el problema?, que hasta que no acaben las obras del metro, y pueden durar cinco o seis años, el Ayuntamiento no va a hacer nada», critica, y recuerda que, «siendo esta una de las zonas más altas de la ciudad, los bloques se inundaron 30, 40 o 50 centímetros».

El parque infantil de un solo árbol

La Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles también muestra, en calle Sucre, frente a la parroquia del Pilar, un parque infantil con dos niveles y un solo árbol; además de con un diseño mejorable: Piden «un juego para salvar el talud», además de más variedad de juegos y un vallado más racional.

Como explica Miguel Jiménez, la nueva concejala, Mercedes Martín, está teniendo «una actitud totalmente diferente que la anterior», y ya se ha comprometido a mejorar el parque infantil.

El parque infantil de un solo árbol, en calle Sucre, en Victoria Eugenia. / A.V.

También existe el «compromiso verbal» del concejal de Deportes, Borja Vivas, de que por fin este sector con 22.000 vecinos tenga una pista deportiva el año que viene, en el Colegio Gibraljaire. Se acaba así con «50 años sin pistas».

Calle del barrio de La Bresca sin árboles. / A.V.

Organización de la limpieza

Los vecinos aprovechan para pedir una reorganización de la limpieza, en concreto del cuartelillo de Limasam en calle Carraca, que cubre todo el distrito, Martiricos y La Roca. Creen que el trabajo puede ser más productivo.

En relación con esto, llaman la atención sobre el comedor social de la asociación ‘Yo soy tú’, en calle Moreno Nieto. Como comenta Miguel Jiménez, «los servicios de limpieza acaban a la una», pero en el comedor, «el trabajo lo acaban a las 3.30, 4 de la tarde», lo que se evidencia en la suciedad de las aceras.

Sin sede vecinal

Por cierto que esta asociación de vecinos que cubre cinco barrios sigue sin sede, lo que dificulta su trabajo, pese a que hay espacio municipal disponible, argumentan. Los vecinos se están reuniendo en las parroquias del Pilar y Miraflores de los Ángeles, gracias a los párrocos.

La Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores, que cubre cinco barrios, no cuenta con sede y se reúnen en la iglesia del Pilar o en la de Miraflores, gracias a sus párrocos. / A.V.

Petición de Zona Acústicamente Saturada

Por último, la presidenta Leonor Muñoz reclama que se reduzca el horario de las terrazas, «porque tenemos ruido hasta las 12 de la noche, cuando somos un barrio de trabajadores que madruga». Por eso, pide que se estudie declarar la Zona Acústicamente Saturada.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales confirmaron la semana pasada que la concejala de Bailén-Miraflores, Mercedes Martín, se ha reunido con los vecinos para tratar algunos temas, «y se está estudiando la viabilidad de algunos de ellos».

Además, informaron de que, con respecto a otros puntos, «en las próximas semanas se van a iniciar los trabajos para su puesta en marcha», mientras que otros aspectos tratados «no son competencia directa del distrito».