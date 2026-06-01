Costasol de Hipermercados cumple 40 años con cinco Carrefour en Málaga, 850 empleos y proyectos en Estepona y Alhaurín de la Torre

La empresa malagueña Costasol de Hipermercados celebra este año su 40 aniversario consolidada como una de las principales operadoras de Carrefour en España. La compañia, fundada en 1986, gestiona una red de cinco grandes hipermercados Carrefour en Estepona, Torremolinos, Mijas, Coín y La Cala de Mijas, además de impulsar nuevos proyectos estratégicos como el Parque Comercial La Lobilla, que se ubicará en Estepona, y el futuro desarrollo comercial de Santa Clara en Alhaurín de la Torre.

Carrefour y la propia CostaSol de Hipermercados han manifestado este lunes en un comunicado que esta empresa malagueña, que tiene a Aurelio Martín Simón como fundador y director general, ha construido una trayectoria "basada en la visión estratégica, liderazgo territorial, innovación comercial y un firme compromiso con la economía local".

CostaSol de Hipermercados ha creado ya 850 empleos directos

Entre sus principales "fortalezas" se destacan el "liderazgo" en superficie comercial en Málaga; la creación de más de 850 empleos directos y una importante generación de empleo indirecto; el desarrollo profesional continuo y políticas activas de promoción interna; o la gestión de galerías comerciales en "municipios estratégicos".

Con motivo de este aniversario, Costasol afirma que afronta una "nueva etapa" marcada por "la expansión, la continuidad generacional de la familia Martín y la consolidación de un modelo de negocio que ha sabido unir rentabilidad, compromiso territorial y liderazgo comercial".

Martín Simón resume estos 40 años como "el fruto del esfuerzo, la perseverancia y la confianza en nuestra tierra, nuestras personas y nuestro tejido productivo".

La celebración de este hito, añaden, conmemora la historia de una familia empresaria que "ha contribuido decisivamente al desarrollo económico, comercial y social de Málaga" y de una de las compañías familiares "más sólidas, influyentes y emblemáticas del sector de la distribución comercial en Andalucía.

También se menciona como logros la integración de los valores familiares dentro de una gran estructura empresarial; la potenciación de El Club Carrefour y el impulso de inversiones sostenibles en placas solares, eficiencia energética y movilidad eléctrica.

"Durante estas cuatro décadas, Costasol ha logrado posicionarse entre las empresas familiares más relevantes de Andalucía, situándose entre las diez principales compañías familiares de distribución por resultados. El modelo empresarial combina la fortaleza de una gran estructura comercial con los valores propios de la empresa familiar: cercanía, esfuerzo, continuidad generacional y profundo compromiso social", explican.

Costasol recuerda que ha sido "pionera" en la "transformación del comercio malagueño" con un modelo basado en ofrecer "todo bajo el mismo techo, con una oferta integral, promociones líderes y máxima competitividad".

Impulsor de 'Sabor a Málaga' con la Diputación

La figura de Aurelio Martín Simón representa un caso destacado de emprendimiento y consolidación empresarial en Andalucía. Entre sus hitos más relevantes destaca su papel en la creación e impulso de la campaña "Sabor a Málaga", iniciativa desarrollada junto a Carrefour y la Diputación Provincial con la que se convirtió en la primera gran empresa de distribución en promover el producto agroalimentario malagueño en grandes superficies.

"Esta acción supuso una revolución en la valorización del producto local y convirtió a la compañía en referente del comercio de proximidad a gran escala", recuerda Costasol.

Una feria de Sabor a Málaga. / Àlex Zea

Costasol de Hipermercados trabaja con 40 proveedores locales y

Costasol destaca su "compromiso estructural" con la economía de proximidad. Actualmente, trabaja con más de 500 referencias locales y regionales en más de 40 proveedores locales, integrando proveedores de cercanía en sus lineales y reforzando la presencia del producto andaluz y malagueño todo el año.

"Este compromiso se refleja en el abastecimiento directo desde lonjas de Estepona, Fuengirola y otros puertos malagueños; el servicio en sus mostradores tradicionales de pescadería y carnicería con profesionales expertos; la presencia predominante de productos frescos, regionales y nacionales en su surtido; el desarrollo del programa Act For Food con iniciativas concretas para comer mejor, la base de su estrategia para liderar la transición alimentaria y la defensa activa de la riqueza gastronómica malagueña en el comercio moderno", apuntan.

La compañía afirma que se ha consolidado también como "motor de cohesión social y ascensor laboral" en las áreas donde opera, "contribuyendo al desarrollo económico, al empleo estable y a la formación de cientos de profesionales".