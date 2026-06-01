Costco prevé contar con 25.000 socios en Málaga el primer día de su apertura en marzo de 2027

Málaga está un paso más cerca de tener su propio supermercado norteamericano Costco Wholesale. Este complejo de 14.500 metros cuadrados y tres plantas de altura será una de las grandes aperturas del próximo año 2027 y se enmarca dentro del plan de renovación del centro comercial Málaga Nostrum, que por fin materializará uno de sus grandes hitos el 5 de junio, fecha en la que está prevista la apertura de los nuevos cines premium.

Todavía con las obras en marcha del que será el primer Costco de la Costa del Sol, la empresa californiana ya se ha aventurado a fijar un primer gran reto: alcanzar la cifra de 25.000 socios el mismo día de su apertura al público, que será en marzo del próximo año. Según el director de marketing de Costco, Carlos Amaro, la empresa abrirá "pronto" una campaña de fidelización en el edificio outlet que colinda con las obras para poner en marcha este objetivo. La posesión de una tarjeta particular será requisito indispensable para poder comprar en este supermercado. Costará 36,30 euros al año y aquellos que se afilien antes de su inauguración tendrán un beneficio de 10 euros para gastar en cualquiera de los cinco supermercados que ya hay en funcionamiento en España. Aunque también podrán reservarlos para el sexto, que será el de Málaga.

Obras del nuevo Costco en la antigua explanada donde se situaban los cines de Málaga Nostrum / Álex Zea

Costco, "la Champions League" de los centros comerciales

"Con Costco entramos en la Champions League de los centros comerciales", ha expresado Javier Marín, director de la promotora Bogaris, la empresa al cargo de la renovación del complejo Málaga Nostrum, que contará además con un espacio de ocio familiar Sould Park, un restaurante 100 Montaditos, un nuevo Mercadona y MK2 Cines Premium, entre otras. Marín ha agradecido al Ayuntamiento de Málaga y de manera particular a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, por la celeridad en los trámites burocráticos "en este mundo tan complejo de hoy en día con este bosque de legislación que todos sufrimos".

La parcela donde, desde marzo, se está edificando Costco cuenta con 14.500 metros cuadrados de superficie. Según ha explicado esta mañana en acto de colocación de la primera piedra el técnico que ha diseñado el proyecto, Antxon Taberna, el espacio contará con tres plantas y 27.000 m2 de parking, donde se prevén más de 640 plazas para socios repartidos entre el sótano subterráneo y la planta baja. Unos aparcamientos que serán "estilo Costco", es decir, espaciosos y con "un diseño de plazas muy generoso, con plazas muy abiertas y un recorrido que facilitan el acceso y la salida con fluidez". La planta cero también contará con un centro de venta de neumáticos.

La planta principal será la primera con un total de 13.800 m2 de los que más de 8.500 se dedicarán a la zona de ventas y exposición. "Será una superficie muy importante que se va a ver acompañada por muchos servicios a los miembros, servicios de preparación de alimentos, servicios de comidas y siempre con la vocación de facilitar a los miembros su utilización y su disfrute", ha puntualizado Taberna. Al hilo del desarrollo de Costco, se llevará a cabo una mejora del parking central del complejo comercial Málaga Nostrum y una gasolinera.

Costco abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2027 / L.O

Creación de empleo: 200 trabajadores permanentes en Costco

"Costco Wholesale es el segundo minorista más grande del mundo estando presente en 14 países con más de 340 mil empleados", ha expresado Diane Tucci, directora general de Costco. En Málaga, por su parte, creará 200 puestos de trabajo permanentes, es decir, sin contar con los empleos que ya crea su construcción y puesta a punto.

Tucci ha destacado la importancia de hacer sentir a los socios como en casa dentro del supermercado. Para cumplir el objetivo, la empresa, pese a ser una cadena con sede en Estados Unidos, pretende ganarse a los suyos con productos locales. "Encontrarán productos españoles en todos los países en los que hacemos negocio. Es nuestra forma de retribuir al país al que hemos venido a hacer negocio. Es un win-win", ha afirmado.

En España ya cuenta con centros en Sevilla, Getafe, Las Rozas, Alcalá de Henares o Zaragoza, y su nuevo espacio en Málaga Nostrum se concibe como un potente polo de atracción comercial. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre se ha sumado al deseo de éxito de Costco y espera "que esté a la altura de las ambiciones" y de las aspiraciones de Málaga "que son siempre ofrecer la máxima calidad y excelencia a los vecinos y a quienes vienen a visitarnos".