Cuidado con instalar el aire acondicionado en Málaga sin saber antes esto: pueden multarte con hasta 3.000 euros

Con el calor cada vez más intenso en Málaga y el resto del país, la compra e instalación de aires acondicionados se ha disparado en toda la geografía nacional para intentar poner fin a las altas temperaturas en el interior del hogar. Pero, antes de comenzar con el montaje, es necesario saber que, de no hacerlo correctamente, puede suponer multas de hasta 3.000 euros.

Y es que, a pesar de instalarse en un domicilio particular, hay que tener en cuenta que el compresor exterior se sitúa en la fachada del edificio, que no es un espacio de libre uso, sino que cuenta con unos límites establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal sobre dónde se puede colocar y el impacto que puede generar.

Multas por instalar mal el aire acondicionado en Málaga

Tal y como asegura el artículo 7 de la normativa, los propietarios pueden llevar a cabo obras o instalaciones en sus viviendas o locales, pero solo cuando esto no altere la seguridad o imagen del edificio, o perjudique a otros propietarios.

De ese modo, establece: "El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad".

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

Además, añade: "En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador".

Instalación de aire acondicionado / Agencias

En los estatutos de algunas comunidades, se establece una serie de normas expresas sobre este tipo de instalaciones. Pero, en el caso de no disponer de un reglamento interno claro, la Ley de Propiedad Horizontal establece que, antes de cualquier instalación, el interesado debe comunicarlo a los vecinos, que estarán en potestad de aceptar o no la iniciativa.

El permiso de la comunidad de vecinos

"Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas", recalca la normativa.

Por ello, ante posibles instalaciones sin permiso y la negativa del propietario a eliminarlas, el presidente de la comunidad o la junta de propietarios podrán interponer una denuncia para iniciar las acciones judiciales procedentes.

Qué ocurre si los vecinos denuncian por el aire acondicionado

"El juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación", continúa narrando.

De ese modo, si la sentencia le da la razón a los vecinos, el infractor deberá no solo abonar una cuantiosa multa, sino también retirar el equipo de aire acondicionado y reparar los posibles desperfectos ocasionados en la fachada.

Dónde colocar el compresor del aire acondicionado

Las soluciones ante esta situación pasan por colocar la máquina en otro lugar del edificio que no afecte al vecindario con ruidos, vibraciones o problemas estéticos, como los patios interiores, terrazas privadas o azoteas habilitadas para estas instalaciones.

"Deberá mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder", señala sobre este asunto.

Sanciones de hasta 3.000 euros en Málaga

Para quienes incurran en esta infracción, el reglamento establece multas de hasta 3.000 euros, dependiendo la gravedad de los hechos.

De ese modo, la norma establece multas de hasta 750 euros para las infracciones leves, destinadas principalmente a los pequeños excesos de ruido o defectos administrativos.

Tras estas se encuentran las sanciones graves, de entre 750 y 1.500 euros, dedicadas a los aparatos colocados directamente en la fachada, situados cerca de las ventanas de los vecinos o con sistemas que generan vibraciones y molestias continuas.

Las sanciones más elevadas, consideradas más graves y con una multa de entre 1.500 y 3.000 euros, se centran en quienes hayan incumplido la normativa de forma reiterada o hayan realizado estas instalaciones en las fachadas de edificios protegidos.