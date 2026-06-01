Dr. Carlos Rocha de Lossada, del Hospital Vithas Málaga: «La cirugía refractiva puede proteger nuestros ojos reduciendo infecciones por uso de lentillas que comprometan nuestra visión de por vida»

La llegada del verano invita a soñar con días de sol, playa y actividades al aire libre. Sin embargo, para millones de personas, esta época del año viene acompañada de la incomodidad de las gafas o las preocupaciones por las lentillas. En el Hospital Vithas Málaga, el Servicio de Cirugía Refractiva y Presbicia, liderado por el Dr. Carlos Rocha de Lossada y la Dra. Marina Rodríguez, hace posible que, mediante una intervención segura y eficaz, el paciente pueda decir adiós a las gafas y lentillas para siempre, abriendo un mundo de posibilidades para su día a día. Hablamos con el Dr. Rocha de cómo ha evolucionado la cirugía refractiva y de cuáles son sus principales beneficios.

Dr. Rocha, la cirugía refractiva ha evolucionado enormemente en los últimos años. ¿Cuáles son los principales avances que están marcando la diferencia en la actualidad y cómo benefician al paciente?

La tecnología ha transformado la cirugía refractiva. Contamos con láseres de femtosegundo, láseres excímer de última generación o lentes intraoculares que permiten procedimientos mínimamente invasivos, más precisos, eficaces y con recuperación visual rápida. Esto se traduce en seguridad, confort y resultados visuales excelentes. La personalización del tratamiento es clave para optimizar los resultados en cada paciente.

¿Podría explicarnos cómo las técnicas avanzadas de cirugía refractiva ofrecen ventajas significativas para los pacientes, especialmente para aquellos con ciertas características o estilos de vida?

Las técnicas avanzadas que empleamos en Vithas Málaga permiten realizar procedimientos muy seguros y customizados. Esto es crucial porque, así podemos preservar mejor la integridad de la córnea, minimizando riesgos postoperatorios. La recuperación es muy rápida, con menos molestias postoperatorias y una incorporación casi inmediata a la vida normal. Nuestra experiencia y la tecnología que disponemos nos ayuda a adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente, garantizando la máxima seguridad y eficacia.

El verano es una época en la que las gafas y las lentillas pueden ser especialmente molestas. ¿Qué ventajas concretas ofrece la cirugía refractiva para disfrutar plenamente de esta estación?

Las ventajas en verano son innumerables. Imagina ir a la playa o piscina sin preocuparte por gafas que se caen, empañan o pierden. Practicar deportes acuáticos como surf o natación sin lentillas ni visión borrosa. Viajar sin estuches ni líquidos. La libertad visual de la cirugía refractiva es un cambio de vida, especialmente cuando la espontaneidad y el aire libre son clave. Permite vivir experiencias sin la dependencia de ayudas visuales.

Precisamente, muchas personas utilizan lentillas a diario. ¿Cuáles son los principales riesgos que se evitan al prescindir de ellas gracias a la cirugía refractiva?

El uso prolongado y especialmente la poca higiene de lentillas conlleva riesgos. El más común y peligroso es la queratitis infecciosa, una infección corneal grave que puede comprometer seriamente la visión. También pueden causar ojo seco crónico, conjuntivitis papilar, úlceras corneales o neovascularización corneal. Al eliminar las lentillas, la cirugía refractiva suprime estos riesgos, mejorando la salud ocular a largo plazo, la comodidad y la higiene. Es una inversión en salud visual y calidad de vida.

El doctor Rocha, con la paciente Yaiza Gómez / La Opinión

Además, en épocas como el verano donde muchas personas utilizan estas lentillas en la piscina, la playa o para practicar deportes acuáticos, el riesgo se incrementa notablemente ya que el agua puede contener microorganismos peligrosos. Uno de los más temidos es la acanthamoeba, un parásito que puede causar una queratitis muy severa y de difícil tratamiento, con riesgo de pérdida visual permanente. Otras infecciones muy graves son las bacterianas o las producidad por hongos. Su incidencia está en aumento debido a la mala práctica e higiene de los usuarios de lentes de contacto. Como hemos mencionado previamente, la cirugía refractiva suprime estos riesgos, mejorando la salud ocular a largo plazo, la comodidad y la higiene. Es una inversión en salud visual y calidad de vida.

Más allá de la miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿qué opciones ofrece Vithas Málaga para la presbicia, también conocida como vista cansada, que afecta a una alta proporción de personas a partir de cierta edad?

La presbicia es una condición natural del envejecimiento ocular, pero existen soluciones efectivas. En Vithas Málaga, podemos realizar un estudio exhaustivo y ofrecer diferentes tratamientos personalizados para cada paciente, ya sea con la implantación de lentes intraoculares o en algunos casos con técnicas láser corneal. Estas técnicas permiten a los pacientes recuperar su visión en todas las distancias sin necesidad de gafas. La elección se basa en un estudio exhaustivo y una conversación con el paciente, considerando su estilo de vida y expectativas. Es una cirugía que mejora radicalmente la calidad de vida de quienes dependen de las gafas.

Volviendo a la cirugía refractiva, ¿qué mensaje les daría a aquellas personas que están considerando este tipo de cirugía pero que aún tienen dudas o miedos?

Les animaría a que se informen, y confíen en profesionales con experiencia y tecnología avanzada. Es normal tener dudas, pero la seguridad y la efectividad de la cirugía refractiva es altísima, con millones de ojos operados en el mundo y con numerosas publicaciones científicas que la avalan. En Vithas Málaga, ofrecemos atención personalizada, desde la consulta al postoperatorio, garantizando seguridad y resultados. Realizamos un estudio preoperatorio exhaustivo para determinar la idoneidad del paciente y explicamos el proceso. El objetivo es que el paciente se sienta seguro e informado.

En esta línea, Yaiza Gómez, una de las últimas pacientes tratadas por el Dr. Rocha en el Servicio de Cirugía Refractiva y Presbicia del Hospital Vithas Málaga, corrobora lo afirmado por el especialista.

“Mi vida ha cambiado por completo tras convivir durante muchos años con la miopía. Venía “a ciegas”, nunca mejor dicho, pero tanto la intervención, muy rápida y cómoda, como el seguimiento antes y después de ella han sido simplemente perfectos. Además, y esto es una opinión más personal, el Dr. Rocha trasmite mucha confianza desde el momento en el que entras a consulta.

Volviendo con Ud., Dr. Rocha, y para finalizar esta entrevista, ¿qué hace que el Servicio de Cirugía Refractiva y Presbicia del Hospital Vithas Málaga sea una opción de referencia para este tipo de intervenciones?

Nuestro servicio se distingue por experiencia, tecnología de vanguardia y enfoque humano. Contamos con un equipo médico cualificado y en formación constante, liderado por la Dra. Rodríguez Calvo de Mora y por mí, con una amplia trayectoria e investigación que nos respalda. Disponemos de la tecnología láser avanzada, ofreciendo las técnicas más seguras y eficaces para cada persona. Nuestra dedicación al paciente es clave: adaptamos cada tratamiento a sus necesidades, con seguimiento y apoyo constante.