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Exxacon entrega 102 viviendas en Estepona, donde ha invertido 37 millones de euros

En la actualidad, Exxacon desarrolla nueve promociones en la provincia, que representan un total de 568 viviendas y una inversión global de 282 millones de euros

Una imagen aérea de la promoción Isadora Living de Exxacon. | L. O.

Una imagen aérea de la promoción Isadora Living de Exxacon. | L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga

La promotora malagueña Exxacon Smart Living, ha iniciado la entrega de los 102 apartamentos y áticos de 1, 2 y 3 dormitorios de su promoción residencia Isidora Living, situada en el centro de Estepona. En total, la promotora ha invertido 37,54 millones de euros en este proyecto.

En la actualidad, Exxacon desarrolla nueve promociones en la provincia, que representan un total de 568 viviendas y una inversión global de 282 millones de euros. El CEO de Exxacon, Gastón Aigneren, dijo que Isidora Living confirma la «fortaleza de la demanda residencia» en Estepona. «Hablamos de una promoción totalmente vendida, con un perfil de comprador mayoritariamente internacional», apuntó.

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Por su parte, Elena Cuberos, directora general de Exxacon, afirmó que siguen percibiendo en Málaga «un interés sostenido por parte de los compradores» hacia sus promociones.

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