Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros

El Hotel Áurea Palacio de la Tinta 5*, el nuevo hotel de Eurostars Hotel Company en Málaga, ha lanzado una promoción dirigida exclusivamente a malagueños. Bajo el nombre “Ven a cenar y te invitamos a dormir”, la iniciativa incluye una cena para dos personas, alojamiento en habitación doble y desayuno por un precio cerrado de 250 euros por pareja.

La oferta estará disponible hasta el 30 de junio y busca acercar el establecimiento a los malagueños, invitándolos a conocer desde dentro este hotel ubicado en el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta.

Cómo reservar la promoción y qué incluye

La reserva debe realizarse a través de la web del hotel, introduciendo el código promocional HOLAMALAGA. Para acceder a la oferta será necesario acreditar la residencia en Málaga en el momento del check-in, ya que la promoción está limitada a clientes locales.

La experiencia incluye una estancia en habitación doble, desayuno y una cena gastronómica para dos personas en el Asador Contrapunto, uno de los espacios de restauración del hotel. La propuesta también permite disfrutar de distintos ambientes del establecimiento, como su rooftop con piscina y zona de descanso, con vistas a la ciudad, además de su área de bienestar y spa.

Cena en el Asador Contrapunto: brasa, producto y cocina cuidada

La parte gastronómica de la promoción se articula en torno a una selección de elaboraciones basadas en el producto, la brasa y el cuidado de la materia prima.

Entre los entrantes figuran propuestas como porra antequerana con mojama y huevo campero o ensalada de tomate de la huerta con caballa de Barbate. Como platos principales, la carta incluida en la experiencia contempla opciones como merluza de anzuelo asada con mutabal y chips de ajo o magret de pato asado con chutney de tomate y mango.

La cena se completa con postres como piña asada al ron y especias con helado de coco y chía o flan artesano de vainilla Bourbon con chantilly.

Asador Contrapunto del Hotel Aurea - Palacio de la Tinta, en Málaga. / L. O.

Un edificio singular abierto a la ciudad

Con esta iniciativa, el Áurea Palacio de la Tinta refuerza su intención de integrarse en la vida cultural y social de Málaga. El hotel plantea esta promoción como una forma de invitar a los vecinos a redescubrir el edificio desde dentro y disfrutar de una experiencia completa de alojamiento, gastronomía y descanso sin salir de la ciudad.

Más allá de esta oferta puntual, el establecimiento nace con la vocación de convertirse en un nuevo punto de encuentro para los malagueños. Entre sus espacios destaca el Asador Contrapunto, especializado en cocina a la brasa, con una carta centrada en carnes y pescados de calidad.

Rooftop, vistas y zona wellness

El hotel también cuenta con el rooftop La Danza, concebido como un espacio relajado con vistas sobre Málaga y una propuesta basada en cócteles y platos ligeros.

La oferta del establecimiento se completa con una zona wellness, pensada para el descanso y la desconexión. Aunque este espacio no forma parte específicamente de la promoción, forma parte de la propuesta general del hotel para quienes buscan experiencias urbanas de bienestar en la capital malagueña.