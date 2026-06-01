El incendio del hotel Ibis de Málaga sigue activo una semana después

Un semana después, el aparatoso incendio del hotel Ibis de Málaga y del local de Le Grand Café sigue activo. Pese a los esfuerzos de los bomberos del Real Cuerpo de Bomberos, que llevan con las labores de extinción desde la madrugada del pasado domingo al lunes, este lunes por la mañana, una nueva columna de humo vuelve a salir del edificio del Pasillo de Guimbarda, junto al Guadaldemina, que se mantiene vallado perimetralmente para garantizar la seguridad por el riesgo de derrumbe de trozos o colpaso de la propia estrucutra.

Los bomberos malagueños continúan trabajando en la zona con labores de refresco, vigilancia y prevención, después de que durante la tarde del domingo también tuvieran que reforzar el operativo al reaparecer una gran humareda en las plantas superiores del edificio. Bomberos que han trabajado durante la noche en el incendio del hotel explican que "la extinción se está complicando por las características del edificio". Según detallan, la estructura y el sistema de forjado conservan bastante "carga combustible," lo que favorece que el fuego siga latente en determinadas zonas. A ello se suma la presencia de un falso techo y revestimientos plásticos en la parte superior, materiales que arden y dificultan aún más la intervención.

Fachada norte del hotel Ibis, este lunes, 1 de junio. / Javier Lerena

Ese "falso techo arde” y provoca el colapso de la estructura, que se derrumba y permite la entrada de aire, lo que permite que entre aire. Un oxígeno que aviva el fuego que ahora consume el techo del establecimiento hotelero. Por ese riesgo de derrumbe, tampoco es posible atacar directamente el foco del uego con agua desde el interior. Así que la estrategia se centra en actuar desde el exterior, principalmente con agua lanzada desde la autoescala. "Es un proceso lento", apuntan desde el operativo.

El hotel Ibis, este lunes, 1 de junio, sobre las 10.00 horas. / Javier Lerena

El inmueble permanece vallado perimetralmente desde este fin de semana por parte de la propiedad, con el objetivo de garantizar la seguridad del entorno, evitar daños a terceros por posibles desprendimientos e impedir el acceso de personas no autorizadas. Esta medida mantiene cortado el paso peatonal en el tramo del Pasillo de Guimbarda comprendido entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, aunque se permite el tráfico en calle Cerrojo.

Dos vehículos de escala, averiados

A los problemas que está generando el incendio se suma, según lamentan, la avería de dos vehículos de altura de los Bomberos en las últimas horas: un vehículo con un brazo articulado de 42 metros y una escala de 18 metros. Averias que dejan operativo un único vehículo de escala para intervenir en el incendio y atender posibles emergencias en el resto de la ciudad, según estas fuentes del servicio.

Un vehículo escala este lunes, 1 de junio, en el incendio del hotel Ibis. / Javier Lerena

Incendio iniciado en Le Grand Café

El fuego se originó sobre las 1.20 horas del lunes 25 de mayo en el interior del Le Grand Café, el local hostelero que ocupa los bajos del edificio del Pasillo de Guimbarda. Las alarmas del hotel saltaron y el establecimiento activó su plan de emergencia y desalojaron a alrededor de un centenar de clientes hasta llevarlos a una zona segura para posteriormente ser reubicados en otros establecimientos. No hubo que lamentar daños personales.

El material del edificio, la carga de calor y la rotura de ventanas por las que entró el oxígeno, propiciaron la virulenciua del incendio y complicaron la tarea de extinción. Estas circunstancias provocaron que el fuego se reactivase tres veces a lo largo de la semana, siendo finalmente controlado, a pesar de que el humo siga saliendo del edificio. Una semana después, el incendio aún no se da por completamente extinguido. Los bomberos mantienen el dispositivo en el edificio para evitar nuevas reactivaciones en un inmueble especialmente complejo por su estructura, los materiales afectados y el riesgo de desplome en las zonas más dañadas.