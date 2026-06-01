Un jubilado malagueño de 71 años logra 34.000 firmas en Change.org en una semana al denunciar el recorte de su pensión: "Es tremendamente injusto"

Manuel Guarino, un enfermero malagueño jubilado de 71 años, lleva 34.000 firmas recogidas en apenas una semana en la plataforma Change.org con una publicación donde denuncia la situación de muchas personas que, como es su caso, y a pesar de haber estado más de 40 años cotizando a la Seguridad Social, han visto reducida su pensión por haber accedido a la jubilación anticipada. La causa son los denominados coeficientes reductores que regulan este tipo de jubilaciones, que se aplican de forma permanente y dependen, entre otros factores, de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria de jubilación y de los años cotizados.

Aunque en noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados ya aprobó una moción que instaba al Gobierno a introducir cambios para eliminarlos en esos casos de largas carreras de cotización, muchos afectados temen que el asunto siga sin cambios.

"Mucha gente como yo nos hemos sentido un poco decepcionados porque después de más de 40 años cotizados (yo, por ejemplo, tengo 47) resulta que nos penalizan por habernos jubilado un poco antes. Lo mio fueron solo seis meses y no me han quitado ni un 5%, unos 50 euros al mes, pero sé de personas que les han reducido un 21%. Yo puedo casi decir que soy un privilegiado, pero también hago esto por todas esas personas a las que han quitado más", comenta a este periódico Guarino, vecino de la barriada Virgen de Belén de Málaga capital, en el distrito de la Carretera de Cádiz.

Manuel relata que vio anuncios en Change.org comentando estas situaciones y se animó a publicar también su reivindicación, entrando también en contacto con la asociación Asjubi40, que agrupa a los afectados por los coeficientes reductores de la jubilación.

"He trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada. Me jubilé solo seis meses antes de la edad ordinaria. Y aun así, por esa jubilación anticipada, se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión”, señala en Change.org/PensionCompleta.

"Es tremendamente injusto después de trabajar más de 43 años"

"Yo puedo llorar con un ojo, pero hay gente que se queda en una situación terrible, es tremendamente injusto. No tenían que quitar nada, eso está mal hecho lo veo muy rácano. Hay gente que se ha tenido que jubilar tras un ERE. Después de trabajar más de 40 años, después de cotizar durante décadas, después de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre por haberme jubilado unos meses antes", señala.

Manuel también comenta a este periódico su sorpresa por el hecho de que su publicación esté recibiendo tantas firmas de apoyo. "No sabía que iba a tener tanta repercusión", dice riendo.

Peticiones de jubilados de largas carreras en toda España

El caso del malagueño Manuel Guarino se suma a una reivindicación creciente en Change.org, una pataforma que señala que en el último mes, al menos 15 personas jubiladas han iniciado recogidas de firmas reclamando que quienes han trabajado más de 40 años puedan jubilarse sin sufrir recortes de por vida en su pensión.

Uno de ellos es Antonio Matinero (Zaragoza) trabajó como delineante proyectista en un estudio de arquitectura hasta que, explica, “la crisis y el cierre del estudio me dejaron fuera del mercado laboral. Después hice lo que pude: trabajé de peón forestal, de pintor, de albañil y en contratos cortos, hasta que me jubilé anticipadamente a los 62 años y medio".

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

En su petición en Change.org, Matinero lamenta que, a pesar de haber cotizado 45 años, se vio obligado a jubilarse antes de la edad ordinaria y, debido a los llamados coeficientes reductores, sufre "una penalización de por vida en mi pensión". Ahora preside el colectivo Asjubi40, que agrupa a jubilados con largas carreras de cotización que reclaman la eliminación de estas penalizaciones.

Otro ejemplo es Isabel Palmero, que recuerda que empezó a trabajar con 14 años y también ha sido penalizada por jubilarse anticipadamente a los 63. Change también menciona a Mercedes, que ha iniciado una petición en la plataforma tras jubilarse a los 63 años con una reducción del 15% en su pensión.

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"Después de trabajar 44 años y 7 meses en un hospital, y de enfrentar una pandemia en primera línea cuidando de nuestros seres queridos, me jubilé con 63 años. Sin embargo, a pesar de toda mi dedicación y esfuerzo, he sido penalizada con un 15% menos en mi pensión de por vida", explica.