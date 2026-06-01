La prevención temprana de adicciones es clave para proteger a los jóvenes, según Proyecto Hombre Málaga

La prevención de las adicciones va más allá de una charla aislada, o de una advertencia lanzada cuando el problema da la cara y ha comenzado a hacerse visible. En Proyecto Hombre Málaga, la prevención, como debe ser, se trabaja antes, en los lugares donde menores, adolescentes, familias y educadores construyen hábitos, vínculos y formas de relacionarse: el colegio, la casa y los espacios comunitarios. Esa es la filosofía que sostienen los programas “Juego de Llaves” y “Rompecabezas”, dos iniciativas que la entidad desarrolla con la colaboración de Fundación Unicaja y que vuelven a situar el foco en una idea esencial: cuanto antes se actúe, mayor será la capacidad de proteger. Actualmente cerca de un centenar de instituciones educativas de Málaga capital y Benalmádena ya imparten estos programas. Anticiparse a los malos hábitos de salud es clave antes de que deriven en conductas de riesgo, dicen los expertos.

Proyecto Hombre lleva 40 años en Málaga tratando adicciones, entre ellas la de la heroína, pero desde hace un cuarto de siglo desarrolla la llamada área de prevención, muy diferente a la de tratamiento. “En este área tenemos programas dependiendo del nivel de riesgo que tenga la población a la que atendemos; tenemos programas de prevención universal como nuestro Juego de llaves y luego están los programas de prevención selectiva que se aplican cuando ya existe cierto riesgo de inicio en el consumo o de algún tipo de problemática social y uno de ellos es el Rompecabezas. Luego hay otro programa de prevención indicada destinada a menores y jóvenes de entre 13 y 24 años, atención temprana y chicos y chicas que ya han desarrollado diferentes problemáticas” señala Belén Pardo, directora de Proyecto Hombre Málaga.

Más de 30 años de colaboración

La alianza entre Proyecto Hombre y Fundación Unicaja no es nueva. La colaboración se prolonga desde hace más de 30 años y ha permitido consolidar una red de apoyo estable para atender pero también para anticiparse a las adicciones. En esta nueva etapa, el proyecto se enmarca en una iniciativa más ambiciosa impulsada por Fundación Unicaja: “Proyecta-T”, un programa de atención de adicciones y prevención de conductas peligrosas en Andalucía que se desarrolla de la mano de Proyecto Hombre en Málaga, Ronda, Almería, Lucena, Granada, Sevilla, Cádiz y Jaén.

Los programas de Proyecto Hombre quieren proteger a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos / ALEX ZEA

“’Juego de llaves’ lo encajamos dentro de lo que sería una prevención universal, es decir, va dirigido a toda la población, no se hace distinción de ella y llevamos ya 25 años. De 2001 a 2014 se llamaba ‘Entre todos’ y desde ese año ya se le cambió el nombre”, comenta Virginia Pérez Fernández, directora de Prevención de Proyecto Hombre Málaga. Este programa es un programa pensado para el entorno escolar y familiar. Su nombre funciona casi como una metáfora: ofrecer llaves para reforzar habilidades y prevenir antes de que las conductas tomen el camino equivocado. El programa se dirige al alumnado de Primaria y Secundaria, pero no deja fuera a los otros actores del proceso educativo. Profesorado y familias forman parte de la intervención. “Cuando tú le das esa continuidad es cuando tiene un mayor efecto, igual que cuando participa la familia. También los programas donde se contempla el ámbito familiar también son mucho más productivos”, afirma. “Se trabaja en los centros educativos, da igual el carácter que tenga, público, concertado o privado y el objetivo es dotar a los jóvenes de herramientas o de estrategias para que sepan enfrentarse y afrontar situaciones que se puedan ir dando durante la etapa de la adolescencia, para relacionarnos y para sentirnos bien con nosotros mismos y con el entorno que nos habita”, concluye.

“Juego de Llaves” trabaja hábitos saludables, comunicación familiar, límites, autoestima, pensamiento crítico, relaciones sociales y uso positivo de las tecnologías. El objetivo es que los menores puedan reconocer riesgos, cuestionar mitos y desarrollar herramientas personales para afrontar situaciones de presión o vulnerabilidad. Con un modelo teórico y estructurado se refuerza todos aquellos ámbitos que se saben que funcionan y que son factores de protección de la persona. Se trabajan habilidades sociales, gestión emocional, valores y estrategias cognitivas.

Los dos programas van destinados a niños y jóvenes 6 y 18 años / ALEX ZEA

La importancia del docente

En Juego de llaves se trabajan diferentes campos, diferentes áreas. “La idea es que lo implante el docente, ya que al final es él el referente del niño, junto a los padres que también forman parte de la estrategia”, apunta Miguel Neira Chozas, técnico de Prevención de Proyecto Hombre Málaga. Son estrategias que tienen que ver con habilidades para la vida, desplegar y conocer todos los recursos que necesitamos para relacionarnos y para sentirnos bien con nosotros mismos y con el entorno que nos habita. La propuesta no se limita al consumo de sustancias. También aborda riesgos asociados al uso de pantallas, redes sociales, videojuegos, juego de apuestas y otras conductas que pueden afectar al bienestar físico, emocional y relacional de los jóvenes.

Junto a “Juego de Llaves”, el programa “Rompecabezas” se dirige a colectivos de riesgo. Su enfoque es mucho más selectivo: no trabaja con población general ni con entornos familiares, sino con adolescentes y jóvenes que presentan mayores factores de vulnerabilidad por su situación personal, familiar, educativa, laboral o social. Puede desarrollarse en contextos de formación prelaboral (Formación Profesional Básica, escuelas taller, etc) educación no formal, centros de protección u otros espacios sociocomunitarios (centro de menores, o diferentes casos de acogida, pisos de autonomía, etc) donde se detectan riesgos asociados al absentismo, al fracaso escolar, a la violencia, al mal uso de las tecnologías o a la falta de referentes estables.

Cerca de un centenar de instituciones educativas de Málaga y Benalmádena se han acogido a los programas de Proyecto Hombre / ALEX ZEA

La dinámica es la misma que en Juego de llaves; son los docentes o tutores los que se encargan de la formación aunque se contempla también alguna intervención previa por parte de los técnicos de Proyecto Hombre, debido a la complejidad, sobre todo al principio del Programa, de los temas a tratar. Los programas están elaborados desde unos estándares de calidad, desde una evidencia científica. “ En “Rompecabezas”, las actividades se organizan en módulos que permiten trabajar la gestión emocional, las estrategias cognitivas, la interacción social, el ocio y tiempo libre, y la información sobre drogas y conductas adictivas”, asegura Miguel Neira.

“Juego de Llaves” y “Rompecabezas” son, en definitiva, dos maneras de anticiparse. El primero abre puertas en el aula y en casa; el segundo intenta encajar piezas en contextos donde el riesgo es mayor. Ambos comparten una misma convicción: prevenir no es esperar a que aparezca la adicción, sino construir, antes, las condiciones para que no llegue a ocupar ese lugar.