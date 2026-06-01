Kronos Homes eleva su apuesta por Málaga con dos nuevas promociones que suman casi 320 viviendas

La promotora inmobiliaria residencial Kronos Homes, perteneciente a Kronos, aumentará en estos próximos meses su apuesta por Málaga con el inicio de la precomercialización de dos nuevas promociones residenciales en Torremolinos y Estepona que sumarán casi 320 viviendas y que contarán unos 150 millones de euros de inversión. Con estos nuevos lanzamientos, que aún están en fase de anteproyecto y cuyas obras de construcción podría comenzar en el verano de 2027, la compañía alcanzará una oferta en curso en el litoral malagueño de más de 1.000 unidades, según ha explicado a este periódico la nueva delegada territorial de Kronos Homes en Andalucía, Paola Blanco.

La compañía tiene previsto entregar este mismo año 2026 más de 400 viviendas de su actual cartera y acometer las obras de otras 360 que se irán entregando a lo largo de 2027 y 2028, quedando previsto para 2029 en ese cronograma (si todo transcurre en los plazos previstos) la terminación de los dos futuros residenciales que ahora se están comenzando a proyectar en Torremolinos y Estepona con casi 320 unidades.

¿Cuántas viviendas tendrán los nuevos proyectos de Kronos en Torremolinos y Estepona?

El primero de ellos (Eklipse), que contará con unas 130 viviendas y 65 millones de inversión, estará próximo a las promociones One Oak y Kosmos que Kronos Homes está edificando desde este pasado mes de abril en la localidad torremolinense, mientras que el segundo (Kalifornia), con unas 180 unidades y 85 millones previstos en inversión, se ubicará en las cercanías del campo de golf de Azata en el municipio esteponero.

«Estamos en fase de anteproyecto y la idea es tener el proyecto y pedir la licencia este mismo año, con lo que al disponer ya entonces de planos y memoria de calidades podríamos empezar la precomercialización y reserva de esas viviendas», explica la nueva responsable de la territorial andaluza de la compañía.

Si todo marcha según lo planificado, en 2027 se licitarían las obras y, tras obtener la licencia, comenzarían las obras a mitad de año con el objetivo de tener ejecutadas las dos promociones para su entrega en el año 2029.

En relación a las 409 entregas de viviendas previstas por Kronos para este 2026 se reparten entre las 108 de la promoción Bahía (Mijas), las 125 One Oak (Torremolinos) y las 176 de diferentes fases de Capri (Estepona). En cuanto a las 360 viviendas en obras, son las 104 de Kosmos y las 166 de The Kove (iniciadas el pasado mes de abril) y otras 90 de la fase tres de Capri.

Una imagen recreada de The Kove, el residencial que Kronos Homes edifica en Mijas (Málaga). / L. O.

El peso de Málaga en Kronos Homes

Blanco, con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, lleva siete años en Kronos Homes, primero como responsable comercial en Andalucía y luego como Development Manager, pasando ahora a la dirección de la territorial de la marca en la región en relevo de Luis Rodríguez de Tembleque, que ha pasado a ser el CEO de la compañía en España. Blanco destaca que la Costa del Sol siempre ha sido una "zona estratégica para Kronos", con una inversión continua en los últimos diez años.

El litoral de Málaga representa así más del 20% del peso del negocio de Kronos Homes en la Península Ibérica, que cuenta entre sus focos de actividad con Madrid-Valencia, Cataluña, Andalucía (donde la Costa del Sol, en particular, acapara el 80%) y Portugal (zona de Lisboa y el Algarve). La compañía ha destinado 500 millones a sus promociones en el litoral malagueño, una cifra que escalará ahora a los 650 millones con los nuevos proyectos de Torremolinos y Estepona.

Una recreación de Kosmos, la promoción que Kronos Homes desarrolla en Torremolinos (Málaga). / L. O.

"No se pretende competir con el sector en volumen ni términos cuantitativos, sino cualitativos, diferenciándonos por la calidad, el diseño y la arquitectura. No ser los más grandes, sino los que ofrecemos el mejor producto. Nuestra filosofía se basa en volver a traer la arquitectura de calidad a la construcción residencial: edificios singulares pensados para una mejor calidad de vida y con los máximos estándares de sostenibilidad", apunta la responsable de Kronos Homes.

Como objetivos a futuro, Blanco manifiesta su deseo de poder realizar algún proyecto en Marbella, y no descarta tratar de encontrar alguna oportunidad en Málaga aunque en este último caso reconoce que el mercado está "muy saturado".

Perfil del comprador de vivienda en Málaga

El perfil de comprador de las promociones de Kronos Homes es, en el caso de los proyectos situados en la Costa del Sol Occidental (Estepona, Mijas o Fuengirola) principalmente extranjero, mientras que Rincón de la Victoria o Torremolinos sí hay un mayor reparto entre nacionales y extranjeros.

La mayoría de las promociones que Kronos Homes ha construido o tiene en ejecución en Málaga están ya vendidas en porcentajes altos (en algunos casos incluso superiores al 95%). La media de las viviendas desarrolladas por esta promotora suele estar entre los 500.000 y 600.000 euros más IVA, aunque hay algunas unidades con precios de 350.000-400.000 euros.

Una imagen de la promoción One Oak, de Kronos Homes, en Torremolinos. / L. O.

"El extranjero cada vez pasa temporadas más largas en Málaga. Ya no es como antes, ahora incluso no vienen tanto en verano, cuando hace más calor. Vienen temporadas muy largas, con un perfil de personas que aprecia nuestra gastronomía y visita los museos, es un cliente de muy buena calidad. Hay además muchos nómadas digitales, gente joven que trabaja en empresas tecnológicas o que teletrabaja", comenta la responsable de Kronos Homes.

Belgas, franceses, británicos, holandeses, alemanes, británicos, noruegos, polacos o checos son algunas de las nacionales más representativas entre estos compradores.