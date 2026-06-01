Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC

Málaga empieza junio asfixiada por el calor. El mes arranca con temperaturas por encima de lo normal para la época del año y con la activación de la primera alerta por calor cuando aún no ha comenzado oficialmente el verano.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas este martes en Málaga, concretamente en la Costa del Sol, el Guadalhorce y la Axarquía, entre las 14:00 y las 19:59 horas. Según las previsiones, se esperan máximas de hasta 38°C y presencia de terral. "En la costa mediterránea subirán localmente de manera muy acusada debido a los vientos de poniente”, afirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

El miércoles se volverá a valores más moderados, con máximas de 30 °C. Sin embargo, el alivio durará poco, ya que el jueves regresará el terral en Málaga, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 °C.

En algunos puntos de la provincia los termómetros subirán todavía más. En Coín se esperan 38 °C, mientras que en Vélez-Málaga se podrían alcanzar los 37 °C, con mínimas en torno a los 21 °C.

El calor dará una tregua en Málaga el fin de semana

Las temperaturas irán bajando conforme avance la semana. La situación cambiará especialmente de cara al fin de semana. A partir del viernes, "hará calor, pero será más moderado", indican desde la Aemet.

Ese día, los termómetros caerán hasta los 31 °C y, de cara al sábado y al domingo, se esperan máximas de 28 °C en Málaga: "Esa dorsal cálida se va a ir debilitando y las temperaturas bajarán de manera significativa en casi todo el interior de la Península", añade Riesco.

Antequera y Ronda escapan de la alerta, pero no del calor

Antequera y Ronda quedan fuera de las alertas meteorológicas, aunque tampoco se librarán del calor. En Antequera se esperan máximas de 34 °C y noches cálidas, con mínimas de 21 °C. En la Serranía de Ronda, los termómetros marcarán alrededor de 30 °C, con mínimas de 17 °C.

Cómo será el verano en Andalucía

Aunque las temperaturas parezcan indicar lo contrario, el verano aún no ha llegado. Sin embargo, esta antesala ya ofrece algunas pistas sobre cómo podría ser la época estival.

La Aemet ya ha lanzado su predicción para el trimestre junio, julio y agosto. Según la Agencia, lo más probable es que este periodo sea más cálido de lo normal, con mayor probabilidad en los tercios norte y este de la Península y en Baleares.

En el caso de Andalucía, la previsión apunta a un 50% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal, un 30% de que sea normal y un 20% de que sea más frío de lo habitual.