Con Málaga denuncia que 83 familias siguen en lista de espera para acceder a una vivienda de emergencia

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado la existencia de 83 familias en lista de espera para acceder a una vivienda de emergencia en la capital malagueña, una situación que ha calificado de “insostenible” y que, según afirma, evidencia la falta de respuesta del Ayuntamiento de Málaga ante la creciente crisis habitacional que atraviesa la ciudad.

Morillas ha hecho públicos los datos obtenidos por su grupo municipal sobre las últimas actuaciones del Comité FRES, órgano dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda encargado de atender los casos de emergencia habitacional. Según ha explicado, este comité solo se ha reunido en dos ocasiones durante el último año y medio, siendo la última reunión el pasado 17 de febrero de 2026.

Un comité con escasa actividad

Como resultado de ese encuentro, se adjudicaron viviendas sociales a 30 familias, mientras que otras 83 quedaron pendientes de atención. “El Ayuntamiento deja en lista de espera a casi el triple de las situaciones que resuelve de manera efectiva”, ha criticado la edil.

Entre las personas afectadas por esta situación, Con Málaga señala que se encuentran cinco mujeres víctimas de violencia machista, 24 personas mayores en situación de vulnerabilidad, cuatro personas con movilidad reducida, además de decenas de familias con menores a cargo. Para Morillas, resulta “incoherente” que existan listas de espera en situaciones consideradas de emergencia, ya que estas deberían recibir una respuesta inmediata por parte de las administraciones públicas.

Reclaman una red de viviendas de emergencia

La portavoz adjunta ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de no destinar recursos suficientes para atender estas necesidades, a pesar de que el Ayuntamiento dispone de un presupuesto anual superior a los 1.200 millones de euros. En este sentido, ha reclamado la puesta en marcha de una Red Municipal de Viviendas de Emergencia que permita ofrecer una solución rápida a todas las familias que atraviesan circunstancias extremas.

Morillas ha recordado que esta propuesta fue presentada recientemente por su grupo en el Pleno municipal, aunque fue rechazada por el Partido Popular. “No puede haber ni una sola familia vulnerable esperando una respuesta cuando hablamos de menores, personas dependientes o víctimas de violencia machista”, ha subrayado.

La subida del alquiler agrava la crisis

La concejala ha vinculado esta problemática al encarecimiento del mercado de la vivienda en Málaga. Según ha indicado, el precio del alquiler en la provincia ha aumentado un 47% durante la última década, convirtiendo a Málaga en una de las provincias andaluzas donde más se ha incrementado el coste de acceder a una vivienda.

Como ejemplo de la gravedad de la situación, Morillas ha relatado el caso de una mujer de 95 años que afronta un desahucio después de décadas residiendo en la misma vivienda. “No encuentra una alternativa asequible para poder seguir viviendo con dignidad”, ha señalado.

Desde Con Málaga insisten en que la crisis habitacional requiere medidas urgentes y estructurales para frenar la subida de los alquileres y ampliar los recursos públicos destinados a la vivienda. Entre sus reivindicaciones, la formación vuelve a situar como prioridad la creación inmediata de una Red Municipal de Viviendas de Emergencia que permita eliminar las listas de espera y garantizar una respuesta rápida a quienes se encuentran en situaciones de máxima vulnerabilidad.