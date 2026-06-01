Málaga no rejuvenece: los mayores de 65 años ya rozan el 20% de la población

Málaga avanza hacia una sociedad cada vez más envejecida. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la provincia gana población española, pero no rejuvenece: bajan los menores de 15 años y aumentan con fuerza los mayores de 65.

Desde 2020, la población mayor de 65 ha crecido un 14%. | L.O

La edad media aproximada de la población española en Málaga se sitúa en torno a los 43,2 años. Si se tiene en cuenta el conjunto de residentes, tanto españoles como extranjeros, la media se mantiene muy similar, en torno a los 43 años.

Por edades, el grupo más numeroso entre la población española es el de 45 a 49 años, con 121.748 personas, lo que supone el 8,4% del total. Le sigue el tramo de 50 a 54 años, con 119.283 personas, el 8,2%, y el de 55 a 59 años, con 112.019 personas, el 7,7%.

Los datos reflejan una importante concentración de población española en edades adultas. Entre los 25 y los 59 años se contabilizan 696.641 personas, lo que supone el 48% del total. Si se amplía la franja de edad de los 20 a los 64 años, la cifra asciende a 876.683 personas, el 60,5% de toda la población española residente en la provincia.

En las edades más jóvenes, la provincia contabiliza 292.202 personas españolas menores de 20 años, lo que representa el 20,15% de la población española residente en Málaga. Dentro de este grupo, la población infantil de 0 a 14 años suma 204.100 personas: 54.249 tienen entre 0 y 4 años, 69.033 entre 5 y 9 años y 80.818 entre 10 y 14 años. El tramo de 15 a 19 años es el más numeroso entre los menores de 20, con 88.102 personas, por encima de los grupos de menor edad.

También destaca el peso de los mayores de 65 años, que suman 281.069 personas, el 19,4% del total. En los tramos de edad más avanzada, 22.713 personas tienen entre 85 y 89 años, el 1,6%, mientras que 13.418 personas tienen 90 años o más, apenas el 0,9%.

Población extranjera en la provincia de Málaga

La población extranjera en Málaga alcanza las 341.229 personas, lo que supone el 19,05% del total de habitantes de la provincia. Es decir, casi uno de cada cinco residentes es de nacionalidad extranjera.

Por edades, el grupo más numeroso es el de 40 a 44 años, con 31.740 personas, lo que supone el 9,3% del total. Le sigue el tramo de 35 a 39 años, con 30.883 personas, el 9,1%, y el de 45 a 49 años, con 28.580 personas, el 8,4%. Los datos reflejan una clara concentración de la población extranjera en edades activas.

Entre los 25 y los 59 años se contabilizan 189.589 personas, lo que supone el 55,6% del total. En otras palabras, más de la mitad de la población extranjera residente en Málaga se encuentra en esa franja de edad.

También destaca el peso de la población de 20 a 64 años, que suma 227.056 personas, el 66,5% de toda la población extranjera residente en la provincia. En los tramos de mayor edad, 3.529 personas tienen entre 85 y 89 años, el 1% del total, mientras que 1.313 personas tienen 90 años o más, apenas el 0,4%.

Los hombres presentan una estructura de edad algo más joven que las mujeres entre la población española de Málaga. La edad media aproximada de ellos se sitúa en 42 años, frente a los 44,3 años de ellas, una diferencia que se explica por el mayor peso femenino en los tramos de edad más avanzados.

Si se comparan los datos por años, Málaga avanza hacia una población más envejecida. El crecimiento no se reparte por igual entre todas las edades: los datos muestran una caída en los tramos más jóvenes y un aumento claro en las edades más avanzadas. De un año a otro, la población de 0 a 14 años baja un 2,5%. En cambio, los mayores de 65 años aumentan un 2,9%, lo que refuerza la tendencia al envejecimiento de la población española en la provincia.

La comparación con hace cinco años, en 2020, muestra un cambio claro en la estructura de la población española en Málaga: hay menos niños y más personas mayores. La caída de la población infantil es uno de los datos más significativos. La población de 0 a 14 años ha pasado de 228.425 personas en 2020 a 204.100 en 2025, lo que supone 24.325 menos y una caída del 10,6%.

El descenso es especialmente acusado entre los niños de 0 a 4 años, que bajan de 64.345 a 54.249, con 10.096 menos, un 15,7% menos. También se reduce el grupo de 5 a 9 años, que pasa de 77.512 a 69.033, con 8.479 menos, y el de 10 a 14 años, que baja de 86.568 a 80.818, con 5.750 menos.

En cambio, la población mayor de 65 años ha aumentado con fuerza. En 2020 había 246.495 personas en esta franja de edad, mientras que en 2025 son 281.069. Es decir, 34.574 más, lo que supone un incremento del 14%.