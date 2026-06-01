La malagueña Pernod Ricard España nombra a Javier Avisbal como nuevo director regional en Andalucía Oriental de

La compañía de bebidas espirituosas Pernod Ricard España, que cuentacon un portfolio de marcas internacionales como Beefeater, Ballantine’s, Seagram’s, Jameson, Absolut o Perrier Joüet, ha anunciado este luens el nombramiento de Javier Avisbal como nuevo director regional de Andalucía Oriental tras el traslado de José Antonio Vázquez a la dirección regional de Levante. Aunque Pernod Ricard España (heredera de la antigua Larios) ya no tiene producción en Málaga sí mantiene aquí su sede social en España (de hecho, es la tercera compañía con mayor facturación en la provincia de Málaga).

Javier Avisbal, hasta ahora delegado de On Trade en la dirección regional de Andalucía Oriental, será el encargado, desde Málaga, de liderar la estrategia comercial en una zona "clave" para Pernod Ricard España como es Andalucía.

"En su nuevo rol, Avisbal trabajará para seguir impulsando el crecimiento del negocio y reforzar el posicionamiento de las marcas de la empresa en las zonas de Málaga, Jaén, Almería, Granada y Córdoba", comenta la empresa.

Avisbal, que reportará a Jaime Canales, On Trade Sales Director de Pernod Ricard España, cuenta con una larga trayectoria en Pernod Ricard España. Se incorporó en julio de 2006 como gestor de Hostelería de la delegación tegional de Andalucía Oriental, puesto que desempeñó hasta noviembre de 2009. Desde entonces ha ejercido como edlegado de On Trade. Avisbal es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con un programa superior de Dirección de Ventas en ESIC.

Andalucía y Málaga, un enclave "histórico y estratégico" para Pernod Ricard España

"Asumo esta nueva etapa con enorme entusiasmo y con la ambición de seguir impulsando un crecimiento sólido y sostenible en Andalucía Oriental. Málaga, en particular, representa un enclave histórico y estratégico para Pernod Ricard España, tanto por su historia compartida como por su relevancia, y seguirá siendo clave en esta nueva fase de desarrollo", ha comentado Avisbal.

El objetivo, según ha añadido, es "continuar fortaleciendo nuestras marcas, generar un valor diferencial para clientes y consumidores y afianzar la colaboración con nuestros partners, todos ellos pilares esenciales de nuestro éxito".

Javier Avisbal, nuevo director regional de Andalucía Oriental en Pernod Ricard España. / L. O.

Ventas de casi 11.000 millones de Pernod Ricard España

Pernod Ricard España es la distribuidora española del grupo Pernod Ricard, uno de los líderes mundiales del sector de espirituosos y champán que combina la fabricación artesanal tradicional, la creación de marcas de vanguardia y las tecnologías de distribución global.

Las ventas consolidadas de Pernod Ricard ascendieron a 10.959 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024/2025.

Mercado de espirituosos: Pernod Ricard España y su porfolio de marcas internacionales

Pernod Ricard España es líder del mercado nacional de espirituosos con un porfolio de marcas internacionales que incluye los whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Jameson y 100 Pipers, las ginebras Beefeater y Seagram’s, el ron Havana Club, el vodka Absolut, el anisado Ricard, marcas locales como los licores Ruavieja y el vermut St. Petroni, cuatro referencias del mercado en su categoría low/no-alcohol, Ballantine’s Light, Beefeater Light, Beefeater 0,0 y Seagram’s 0,0%, y los champagnes G.H. Mumm y Perrier- Jouët.

La compañía destaca su "firme compromiso" con la sostenibilidad y la responsabilidad, desarrollando diferentes proyectos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030.