María Morales, maestra premiada en Málaga: así se lucha contra la LGTBIfobia desde la escuela

«Escuché a un niño llorando en la escalera del colegio, era un niño de sexto de Primaria y lloraba porque le llamaban ‘maricón’ de forma repetida». Este fue el hecho que hizo que a María, docente en un centro de Málaga, se le encendieran las alarmas y dijera «qué está pasando aquí. Estamos atendiendo esto como si fuera otro insulto más y hay un niño que está sufriendo muchísimo».

La maestra malagueña María Morales Molinero tomó así conciencia del problema de la LGTBIfobia en las aulas y desde entonces no ha dejado de trabajar para combatirlo. Una labor por la que acaba de recibir el Premio Imparables 2026 por su compromiso con la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI desde la educación.

Los Premios Imparables son una iniciativa del IES Alfaguar, de Torrox Costa, y la Asociación Alternativa en Colores, para reconocer a personas y entidades que colaboran para lograr una sociedad libre de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Acoso y abandono escolar entre el alumnado LGTBI+

El 22,8% de las personas LGTBI+ ha sufrido en alguna de las etapas educativas algún acto de odio LGTBIfóbico. Así lo indica el informe ‘Estado de la educación LGTBI+ 2024’ publicado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Un documento que apunta también que el 38,37% de la población LGTBI de entre 18 y 24 años abandonó los estudios sin el título de la ESO.

El abandono escolar temprano es una de las consecuencias que puede tener para los niños y niñas crecer en un entorno educativo en el que no se sienten seguros.

La docente malagueña María Morales, junto a sus compañeras del equipo directivo del CEIP Miguel de Cervantes. / La Opinión

María Morales, que actualmente es maestra y jefa de Estudios en el CEIP Miguel de Cervantes de Málaga, ha visto muchas situaciones a lo largo de sus 23 años de carrera docente y tiene clara la importancia de desarrollar actuaciones concretas de prevención.

Antes de abordar el tema de la LGTBIfobia ya trataba problemas de convivencia a través de la red Escuela: Espacio de Paz, de la Junta de Andalucía, tanto en el CEIP Miraflores de los Ángeles, donde fue directora, como ahora en el Miguel de Cervantes.

Además, su propia experiencia al enamorarse de una mujer a los 24 años, tras haberse percibido hasta entonces como heterosexual, le hace tomar más conciencia del sufrimiento que puede ser para un niño verse discriminado, algo que ella pudo gestionar «de una forma distinta al ser ya adulta».

«Incluso siendo adulto, según qué entorno tengas, puede ser complicado pero siendo niño o niña es infinitamente más difícil porque no se tienen herramientas», explica María Morales.

Cómo luchar contra el prejuicio hacia el colectivo

En su escuela intentan eliminar prejuicios explicando a los menores que «uno no elige de quien se enamora» y que no se puede reprochar algo que no es elegible.

«Si lo enfocas desde el enamoramiento, que casi todos los niños y niñas lo han vivido o lo ven deseable, baja mucho la carga del prejuicio», argumenta la docente.

«Cuando hablamos de los afectos es más fácil empatizar», añade.

Foto de familia de los Premios Imparables 2026, en los que ha sido galardonada María Morales junto a nombres como David Uclés. / La Opinión

María ve fundamental trabajar para combatir la LGTBIfobia desde la Educación Primaria porque cuando se llega a la Secundaria «ya vamos tarde, todos los valores y prejuicios están ya enraizados y es mucho más difícil».

Según su experiencia y los estudios que se van conociendo, en Infantil y Primaria «cobra más sentido naturalizar y visibilizar» esta realidad «porque es donde se construye el concepto de lo distinto y podemos hacer que se viva como una riqueza más, no como algo que provoque rechazo, que me da miedo y que no lo entiendo».

La importancia de celebrar el 17 de mayo: Día Internacional contra la LGTBIfobia

En el colegio público Miguel de Cervantes la diversidad afectivo-sexual se trabaja a diario, por ejemplo, a través de la lectura.

Los escolares leen cuentos donde aparecen niños a los que no les gusta el color azul y prefieren el rosa, o niñas a las que les gusta el deporte y no encajan en su grupo de amigas «pero que deciden ser quienes son».

«Son lecturas de niños y niñas que se escapan de los estereotipos que se les han asignado por su género pero que se empoderan y son quienes son para poder ser felices», reivindica esta maestra malagueña de Audición y Lenguaje.

Aunque el trabajo tenga que ser del día a día, en el CEIP Miguel de Cervantes de Málaga reivindican que se celebre el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, porque «ya sólo escribir en la pizarra las letras LGTBI visibiliza y es mucho más de lo que se hace en la mayoría de los centros».

La escuela, un espacio seguro y en el que se educa en el respeto a todos

María Morales admite que a veces hay cierta resistencia de las familias a que se traten estos temas. Una resistencia que en estas aulas logran vencer al enfocarlo todo desde el respeto.

«Tenemos también mucha diversidad racial y religiosa y les decimos que igual que defendemos que no vamos a permitir que nadie se meta con sus hijos o hijas por el color de su piel o por su religión, igualmente no vamos a dejar que nadie sea insultado por su orientación sexual o por su expresión de género».

El objetivo es crear «un espacio seguro dentro del cole» donde todos los alumnos puedan desarrollarse plenamente.

Porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves. Según esta profesora, las más claras son a nivel emocional: «Son niños que sufren muchísimo y que crecen con la impresión de que están fallando en algo, aunque no saben identificar en qué».

María apunta que les cambia el carácter, suelen tener mucha rabia interna o, al revés, ser demasiado dóciles pero «porque no quieren que se les vea».

Además, ya en Secundaria, alumnos y alumnas que han sufrido acoso o que han tenido que ocultar su sexualidad pueden tener fracaso escolar y acabar en absentismo.

El Premio Imparable, todo un icono ya de la lucha contra la LGTBIfobia en Málaga y Andalucía. / La Opinión

«Si no tienen esa seguridad o esa paz interior de poder ser quienes son, evidentemente no se pueden centrar tampoco en los estudios».

Para educar en este tipo de diversidad, el profesorado debe estar bien formado, algo que María reconoce que aún no sucede.

Entre los docentes aún hay «reparos o pudor» en tocar estos temas e incluso discrepancias sobre cuál es la edad más adecuada.

Igual que ocurre con las familias, María Morales destaca que es más fácil y hay más predisposición a hablar de lo afectivo-sexual cuando se tiene formación y referentes cercanos: «El hecho de que en el claustro seamos más de una persona del colectivo visibilizada hace que sea más fácil mostrarse afables a la formación».

Red Imparables, docentes de toda Andalucía que luchan juntos contra la LGTBIfobia

En este sentido también es muy importante, además de reconocer la labor de personas y entidades con los Premios Imparables, el trabajo en comunidad que realiza la Red Imparables, que reúne ya a más de 85 centros educativos de toda Andalucía que luchan contra la LGTBIfobia y promueven la diversidad, la igualdad y los derechos del colectivo en el ámbito educativo.

«Creo fundamental pertenecer a la red porque desde lo individual la repercusión es mínimo en este ámbito en el que hay todavía tanto por hacer», afirma María Morales.

Sentirse parte de un colectivo «con una misión y una visión compartidas» lo hace todo un poco más fácil.

"Para muchos de estos niños y niñas somos tal vez la única posibilidad de escuchar que esto es algo natural, que es bonito» María Morales Molinero — Maestra del CEIP Miguel de Cervantes de Málaga y Premio Imparables 2026

Este es un camino de largo recorrido pero docentes como María son conscientes de su importancia y de que este trabajo no va de ideologías.

«Si nosotros, los docentes y educadores, no educamos en tener la libertad de ser quienes somos, van a educar las redes y los medios y probablemente con discursos de odio y violentos», advierte.

Educar en la diversidad afectivo-sexual no es un derecho, sino una obligación, defiende, «porque para muchos de estos niños y niñas somos tal vez la única posibilidad de escuchar que esto es algo natural, que es bonito y que es una realidad más que te puede llevar a ser feliz».

Premios Imparables 2026: el reconocimiento a referentes en la lucha contra la LGTBIfobia

Además del galardón a María Morales, el IES Alfaguar de Torrox Costa y la Asociación Alternativa en Colores han reconocido en esta quinta edición de los Premios Imparables al escritor David Uclés Vílchez, Premio Imparable 2026 a las Letras.

Escritor, músico, dibujante y traductor e intérprete, ha publicado, entre otras, las novelas 'La península de las casas vacías' (2024) y 'La ciudad de las luces muertas' (Premio Nadal 2025), siendo uno de los representantes actuales del realismo mágico. Además de recuperar la memoria de lo ocurrido durante la Guerra Civil española, David Uclés trabaja en su obra para recuperar la memoria histórica LGTBIQ+ como escritor homosexual.

En la categoría de Comunicación, fue reconocida Estupenda Márquez, creadora, divulgadora y activista LGTBIQA+ de Torremolinos, mientras que en la de educación, se distinguió también la labor del CEP de Vélez-Málaga, por su apoyo a la formación del profesorado y a la creación de grupos de trabajo sobre diversidad LGTBIQ+ en la Axarquía.

Por su trabajo en el campo de la investigación, también es Imparable 2026 José Pablo Rodríguez Gobiet, docente de Educación Secundaria e investigador vinculado a la Universidad de Granada. Su trabajo se centra en la mejora de la convivencia escolar, la prevención de la LGTBIfobia y la promoción de la diversidad en las aulas andaluzas.

Los galardones reconocieron en el área deportiva a Asunción Batista Portero, jugadora de balonmano y balonmano playa, campeona del Mundo en 2016, campeona de Europa en 2025 y mejor jugadora de la temporada 2024/25 por la EHF Excellence Award. Un ejemplo para dar visibilidad al deporte femenino y lésbico.

El Imparables Social fue para el Club Deportivo, Cultural y de Ocio LGTBIQ+ Chicotá de Sevilla, mientras que el actor Raúl Tejón González, muy conocido por la serie 'Machos Alfa', fue premiado en la categoría de Artes.

Los Premios Imparables también tienen una categoría de Empresa y Comercio, que este año ha galardonado al equipo de Diversidad, Equidad & Inclusión de Suntory Beverage & Food Iberia.

Los documentales Imparables forman parte de esta red contra la LGTBIfobia nacida en Málaga. / La Opinión

Y en el ámbito internacional, el Imparables 2026 ha sido para Langelands Efterskole, una escuela danesa reconocida por su política de inclusión activa y abierta a la comunidad LGTBIQ+.

El Premio Honorífico fue para toda una institución de la cultura LGTBIQ+ en España y Latinoamérica, la Librería Berkana.

Por último, la mención especial la recibió David Navas, director de los documentales Imparables, entre otros muchos trabajos que demuestran su sensibilidad ante los problemas sociales.