Un paseo por Huelin que reivindica la cotidianidad de los pacientes de esclerosis múltiple: "Las personas somos más que una enfermedad"

“Vamos, follow me”, dice Eduardo. Su scooter azul se pone en marcha y "echa a andar". Sus compañeros le siguen como quien persigue a un líder. Pero en este paseo por el Parque de Huelin lo único que se persigue es "una vida normal de dentro de las limitaciones de la enfermedad". Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebró el pasado sábado 30 de mayo, la Asociación Malagueña de Familiares y Afectados por esta patología neurodegenerativa y autoinmune ha organizado una pequeña ruta para la que llaman su "familia".

Son las 12 de mañana, pero antes de llegar a la barriada de Huelin, César ya ha pasado por sus clases de nado libre y de aquagym. Ha ido solo, montado en su moto eléctrica adaptada. Su mujer, Conchi, relata a La Opinión que ese medio de transporte "le ha dado la vida" y que le permite tener autonomía diaria. El matrimonio lleva apenas ocho meses en Málaga. El avance de la enfermedad de César los empujó a cambiar su vida de pueblo en Granada por la vida de "grandes aceras y buenas conexiones" que, explican, tiene la zona de Teatinos. Confiesan que esta provincia les permite "moverse y hacer vida perfectamente".

César fue diagnosticado como "esclerótico" en 2019, aunque nadie dio con la tecla de su enfermedad hasta pasados cuatro o cinco años de incertidumbre. Los médicos y las resonancias que se hacía a raíz de autopercibirse cierta debilidad en las piernas no les daban ni siquiera una pista de qué podía tratarse. Desde aquellas primeras patologías, "la enfermedad ha avanzado rápido" y cuentan que, aunque no tanto como quizá sí han experimentado otros pacientes, "uno siempre quisiera que fuera todavía más lenta".

La esclerosis múltiple es una enfermedad que, como otras que afectan al sistema nervioso central, se puede frenar con tratamiento y estimulación cognitiva, pero no curar. Según datos recientes, el Hospital Clínico Universitario de Málaga atiende a más de 900 pacientes cada año y el servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Victoria incorpora entre 50 y 60 nuevos diagnósticos en cada recuento anual.

El humor, el mesías de la esclerosis múltiple

La ruta por Huelin solo se detiene en alguna sombra. Un mes de mayo que acaba es una bienvenida al calor del verano que, aunque todavía no ha llegado, golpea con intensidad cuando se acerca el mediodía. "Cuidado, que ahí hay una flor", advierte Pilar a sus compañeros refiriéndose a un excremento de perro que hay depositado sobre la acera. El humor y la ironía la caracterizan. Es la mujer más longeva de la asociación AMFAEM y, a su vez, la que más tiempo lleva siendo paciente de la enfermedad. Después de 30 años con Esclerosis Múltiple, Pilar tiene la receta de la vida. El ingrediente principal es la actitud con la que la afronta. "Yo siempre he sido muy positiva, la verdad", explica. "Y soy muy independiente", añade.

Pilar asegura que ella es de las que sale los domingos con sus amigas y que nada le frena. Ni ahora, que ya está jubilada; ni antes, cuando comenzó con la enfermedad. "Yo nunca me he perdido nada, he ido a todo lo que se ha presentado en Málaga y a veces hasta se me han solapado dos cosas a la vez", bromea. A pesar de que considera que Málaga, "a diferencia de otros lugares" en los que ha estado, está "bastante mejor" adaptada, es cierto que hay veces que ha encontrado dificultades para el ocio y la cotidianidad. "Cuando iba al Teatro Cervantes teníamos que ir muy pronto para entrar por el lateral, que si no las escaleras...", recuerda.

Eduardo sabe mucho sobre humor y lo ejerce como quien ostenta una cátedra en ello. "El humor me permite pasar desapercibido. Puede incluso malinterpretarse y hacer entender que estoy bien aunque no lo esté, pero, ¿de qué te sirve que yo te cuente que estoy mal?", ironiza. Eduardo fue diagnosticado de esclerosis múltiple hace 13 años tras de dos meses de invidencia. Hace una "vida normal dentro de las posibilidades", aunque a veces con ayuda de su mujer. Tardó un par de años en entrar en la asociación, le daba "un poco de respeto" y no "se veía" dentro de una. Su parecer cambió de manera drástica al descubrir "a un puñado de gente tan válida y cercana" como la que hay en AMFAEM. Desde entonces, se apunta a todos los talleres. "Del único que no puedo vacilar es del taller de memoria. He ido una o dos veces porque no me acuerdo nunca de ir", bromea.

Más allá de una asociación, se definen como "familia"

En AMFAEM, los pacientes y familiares de esclerosis múltiple han encontrado a personas "que hablan su mismo idioma". En palabras de Conchi, "amigas" que la comprenden en los momentos difíciles y que están pasando por lo mismo que ella y su marido. "Por favor, hay que hacer mucho hincapié en lo importante que es una asociación. Las personas somos más que una enfermedad", recuerda.

Conchi, Eduardo, Pilar y César son solo cuatro vidas de las muchas dan sentido cada día a la labor de AMFAEM y que, sin querer, han encontrado una "familia" en la asociación que visitan cada viernes. A veces se ponen al día; otras se oponen al día y se buscan para el desahogo. Algunas aprenden a hacer croché; otras sencillamente perfeccionan su técnica y ayudan al resto a mejorarla. Hacen terapia de grupo, actividades de memoria y todo tipo de talleres estimulantes. El paseo por Huelin se acaba, pero esta familia siempre elige caminar unida, aunque sea "con la excusa de tomar un cafelito".