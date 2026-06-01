“Pensar antes de saltar”: la campaña de la Junta para prevenir lesiones irreversibles en piscinas en jóvenes adolescentes

Con las altas temperaturas azotando la provincia de Málaga y toda Andalucía, la temporada de piscina se adelanta. Con ella, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha lanzado una campaña de sensibilización para fomentar conductas seguras en entornos acuáticos y prevenir lesiones graves derivadas de zambullidas imprudentes.

Bajo el lema de ‘Pensar antes de saltar’, se trata de una iniciativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes andaluces que lanza mensajes directos como “Una zambullida puede marcar tu verano… o tu vida”, “Disfruta sin arriesgar” o “No te la juegues por likes”, con el objetivo de promover decisiones responsables antes de entrar al agua. “Una zambullida puede marcar tu verano… o tu vida. Antes de lanzarte: mira, piensa y salta solo si es seguro” es el mensaje central de una campaña que apuesta por la prevención como una forma de responsabilidad y disfrute seguro.

La campaña, impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a través de la Dirección General de Salud Pública y del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía, cuenta con la colaboración de Iavante de la Fundación Progreso y Salud y se desarrollará durante cuatro meses mediante soportes gráficos, piezas audiovisuales y contenidos digitales adaptados al lenguaje y hábitos de consumo de la población joven.

Una campaña visual, directa y pensada para compartir

La estrategia de difusión apuesta por una identidad visual inspirada en el lenguaje del cómic y por contenidos breves y fácilmente compartibles en redes sociales. La campaña incluirá cartelería digital, banners institucionales y vídeos cortos ambientados en situaciones reales de playas, piscinas y ríos.

El objetivo es trasladar la prevención desde un enfoque positivo y cercano, apelando al autocuidado y al liderazgo personal, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado durante la presentación que “muchas lesiones graves pueden evitarse si somos capaces de generar conciencia, información y cultura de prevención, especialmente entre nuestros jóvenes”.

Antonios Sanz ha insistido en que “prevenir no es limitar la diversión; prevenir es proteger la vida y actuar antes de que ocurra lo irreversible”, al tiempo que ha recordado que las zambullidas en zonas poco profundas o desconocidas pueden provocar “lesiones medulares, traumatismos graves, fracturas o incluso ahogamientos”.

Impacto social y sanitario

El titular en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha advertido además del importante impacto sanitario y social de este tipo de accidentes. “Estamos hablando, en muchos casos, de lesiones medulares muy altas que provocan tetraplejias, traumatismos craneoencefálicos y secuelas irreversibles que cambian una vida para siempre”, ha señalado, al mismo tiempo que ha incidido en que “detrás de cada dato hay personas jóvenes, familias y futuros truncados que podrían haberse evitado con algo tan sencillo como detenerse unos segundos a pensar antes de saltar”.

La campaña ‘Pensar antes de saltar’ recorrerá Andalucía durante todo el verano con el objetivo de convertir la prevención en una reflexión automática antes de lanzarse al agua. “Queremos estar presentes en playas, piscinas, ríos y pantanos no para señalar ni alarmar, sino para acompañar, informar y sensibilizar”, ha explicado el consejero, quien ha añadido que la iniciativa “habla el lenguaje de los jóvenes, desde un tono cercano, visual y positivo, apelando al autocuidado y a la responsabilidad”, afirma el consejero

Prevenir para proteger la salud

La prevención de lesiones constituye uno de los pilares fundamentales en el autocuidado en salud. Muchas de estas lesiones pueden evitarse mediante información, educación y hábitos seguros. En este contexto, las lesiones asociadas a conductas de riesgo continúan representando un importante reto sanitario y social, especialmente entre la población joven.

El Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía alerta, como cada verano, del impacto que tienen las zambullidas realizadas en zonas poco profundas o desconocidas. Estas situaciones pueden provocar lesiones cervicales graves, daños neurológicos permanentes, traumatismos craneales, fracturas o incluso ahogamientos por pérdida de consciencia.

Las campañas preventivas desarrolladas en los últimos años han insistido en un mensaje común: muchas de estas lesiones son evitables si se incorporan gestos básicos de seguridad antes de entrar al agua.

Saltar al agua sin conocer la profundidad, dejarse llevar por la presión del grupo o asumir riesgos para grabar o compartir contenidos en redes sociales son conductas que pueden provocar lesiones medulares cervicales, traumatismos craneales, fracturas y otras complicaciones con consecuencias irreversibles.

Antonio Sanz ha recalcado que “la prevención es una línea de trabajo permanente para Andalucía, y quiero anunciar también que en las próximas semanas pondremos en marcha una nueva campaña general de prevención de ahogamientos en el medio acuático que llevará por lema No esperes a verlo en las noticias”.

Fallecidos por ahogamiento

El año pasado fallecieron en Andalucía 107 personas ahogadas. Almería (34), Cádiz (26) y Málaga (18) fueron las tres provincias con más casos, seguidas de Granada (11), Sevilla (7), Córdoba (5), Jaén (4) y Huelva (2). Murieron más hombres (92) que mujeres (15), siendo las piscinas donde se concentraron los fallecimientos entre menores de 15 años. “Unas cifras inasumibles y que debe hacernos reflexionar profundamente y por eso, hemos planificado una campaña que situará la seguridad y la anticipación en el centro de nuestras políticas públicas”, ha sentenciado el consejero.

En este sentido, Antonio Sanz ha incidido en que “las banderas y las indicaciones de seguridad están para proteger vidas, no podemos normalizar que cada verano sigan produciéndose ahogamientos por ignorar una bandera roja, por asumir riesgos innecesarios o por pensar que no va a pasar nada.

Andalucía ultima un nuevo decreto de autoprotección

En esa misma línea de anticipación y prevención, Antonio Sanz ha anunciado que la Junta de Andalucía tiene “prácticamente finalizado” el nuevo decreto de autoprotección dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

El fin último de esta norma será concienciar a la población ante los riesgos y las medidas de prevención a adoptar ante cualquier tipo de emergencia. También está trabajando la Junta en la integración de todos los municipios de Andalucía en EMA 112, incluso los más pequeños, mediante una aplicación que puede llevarse en el móvil o en la tableta.