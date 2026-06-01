La Policía Nacional detiene a tres hombres en el barrio malagueño de las Las Castañetas por la muerte de un joven en Rota

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres por su presunta implicación en la muerte a tiros de un joven de 26 años en un incidente armado que tuvo lugar el marzo del año pasado en Rota (Cádiz) entre dos clanes rivales, los Bustamante y los Gallina, estos últimos también conocidos como los Justitos.

"Potencialmente peligrosos"

Los arrestados, entre los que estaría el autor material del crimen, estaban siendo buscados desde la muerte por arma de fuego de una persona y heridas de gravedad a una segunda víctima. Debido a la naturaleza de los hechos, y a la existencia de un conflicto previo entre los clanes enfrentados, los investigados eran considerados potencialmente peligrosos.

Una de las escopetas intervenidas. / L.O.

Los agentes establecieron entonces un dispositivo para su localización que ha culminado ahora con la detención de los tres investigados en distintos inmuebles donde permanecían ocultos en el barrio de Las Castañetas. Sobre uno de ellos pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, mientras que los otros dos tenían en vigor órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por la autoridad judicial competente.

Dos escopetas listas para disparar

Una vez localizados, los registros llevados a cabo por los agentes permitieron intervenir dos escopetas del calibre 12 que se encontraban municionadas y preparadas para su utilización inmediata, así como diversa munición compatible con las mismas. «Las investigaciones apuntan a que las armas podrían haber sido mantenidas por los arrestados como medida de protección ante la posibilidad de ser localizados por miembros del clan rival y producirse un nuevo enfrentamiento armado», ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Como resultado de estas intervenciones, además de las responsabilidades derivadas de la investigación por homicidio doloso, a los detenidos se les imputa un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

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La operación ha sido desarrollada por efectivos del Grupo I de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga, en colaboración con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR-2) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, tras diversas gestiones de investigación que permitieron localizar a los fugitivos.