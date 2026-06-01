Oferta irresistible
Promoción de verano: disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Málaga y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de LA OPINIÓN DE MÁLAGA. Con esta oferta de suscripción de verano, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder al contenido web sin limitaciones y a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.
¿Qué incluye?
- Acceso a la versión digital del periódico diario.
- Acceso a los contenidos de los suplementos.
- Acceso ilimitado a todos los contenidos web.
- Descuentos y ventajas exclusivas.
- Guarda y comenta las noticias.
- Newsletter diaria con las últimas noticias.
- Newsletter de autor, opinión y temáticas.
- Sorteos exclusivos.
Información a un solo clic
Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.
¿Cómo obtener más información?
Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 952 126 200 o a través del mail attsuscriptor@laopiniondemalaga.es de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.
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