PSOE
El PSOE designa a Mariano Ruiz como portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga
Tras la salida de Dani Pérez, el PSOE da un giro en su dirección que se completa con Carmen Martín como viceportavoz y Pablo Orellana como secretario de grupo
El PSOE de Málaga estrena nuevo portavoz en el Ayuntamiento. La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Málaga ha aprobado hoy el nombramiento de Mariano Ruiz como portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio tras la salida de Dani Pérez para iniciar una nueva etapa como parlamentario andaluz.
De esta forma, la dirección del grupo municipal socialista estará integrada por Mariano Ruiz como portavoz, Carmen Martín como viceportavoz y Pablo Orellana como secretario de grupo. Con estos nombramientos, el PSOE de Málaga abre una nueva etapa en el grupo municipal de la capital con el doble objetivo de fiscalizar la labor del equipo de gobierno y contribuir a la construcción de un nuevo proyecto político.
Fuengirola y Torremolinos
Por otro lado, la dirección provincial del PSOE de Málaga también ha aprobado hoy la convocatoria de una asamblea en la agrupación socialista de Fuengirola para elegir a un nuevo secretario general tras la marcha de Carmen Segura. La que ha sido secretaria general del PSOE de Fuengirola y portavoz socialista en el municipio durante los últimos años anunció recientemente su decisión de dejar la política por motivos de salud.
Por último, la dirección provincial del PSOE de Málaga ha decidido prorrogar la gestora que el pasado mes de diciembre asumió la dirección del partido en Torremolinos. Seguirá presidida por Marisa Bustinduy y, además, se ha aprobado la incorporación de Pedro Ranea como vocal en sustitución de Daniel Moreno. De esta forma, queda integrada por Marisa Bustinduy como presidenta y por Pedro Ranea y Leticia Teboul como vocales.
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