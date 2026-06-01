La ruta de carretera por las montañas de Málaga que 'The Telegraph' dice que es "la más infravalorada de España": "Cambia el bullicio de la costa por la tranquilidad de las colinas"

"El viaje por carretera más infravalorado de España". El prestigioso diario británico The Telegraph habla así de una ruta por las montañas de la Axarquía malagueña que permite disfrutar de la gastronomía más exquisita y asequible, y los paisajes más sorprendentes de la provincia: la Ruta de la Pasa.

Este viaje está compuesto por 62 kilómetros de serpenteantes carreteras que recorren los municipios de Totalán, Comares, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo, localidades llenas de encanto y repletas de viñedos cuyos frutos sirven para producir la considerada mejor pasa del mundo desde el tiempo de los árabes y para elaborar artesanalmente el famoso vino dulce moscatel.

La Ruta de la Pasa, el viaje más infravalorado de España

"Cambia el bullicio de la costa por la tranquilidad de las colinas, y te espera una faceta completamente nueva de este destino tan apreciado", ha asegurado el diario británico sobre esta ruta a través de las montañas de Málaga que considera la más "infravalorada" del país.

Tal y como ha explicado la publicación, esta ruta permite disfrutar de "paisajes áridos salpicados de viñedos y paseros donde las uvas se secan al sol tras la vendimia".

Un recorrido entre viñedos y pueblos blancos de Málaga

Un viaje por carretera que tiene en El Borge su principal destino: "Ostenta el sobrenombre de 'Capital de la Pasa', siendo orgullosamente la mayor productora de pasas moscatel del país, que cuenta incluso con Denominación de Origen, al igual que el impecable vino de la región".

Día de la Pasa en El Borge / Diputación de Málaga

Los escritores del diario han recalcado que, en su viaje de dos días por carretera, descubrieron que "algunas carreteras no eran aptas para cardíacos".

El Borge, la Capital de la Pasa en la Axarquía

"Tras varios intentos fallidos de arrancar en cuesta, sentimos que nos merecíamos un capricho", han añadido. Por ello, decidieron reponer fuerzas en Almáchar, en el Bar López, donde les sorprendió "esa mezcla perfecta de hospitalidad y despreocupación que solo los españoles dominan".

Pero, sobre todo, les enamoró que durante toda la jornada no se oyera "ni una palabra de inglés", lo que les permitió disfrutar de un ambiente tradicional alejado de la masificación turística de otros destinos.

Almáchar y el encanto de una ruta lejos del turismo

"Desde nuestro punto de vista, divisamos la iglesia de San Mateo en la ciudad, construida en el siglo XVI y que aún conserva su campanario mudéjar, un estilo andaluz distintivo que combina la arquitectura islámica y cristiana, fruto de la larga lucha que siguió a la Reconquista", han añadido.

Tras esto, acudieron a El Borge y disfrutaron de sus casas blancas y "brillantes", situadas al pie del Cerro de Cútar.

"Si bien las uvas se bañan al sol durante la temporada baja, el pueblo sigue lleno de vida. Los vecinos, muy conversadores, dejan la ropa tendida en sus paseos por la Calle Guillermo Pérez, y el vino más dulce se reserva para que lo disfruten los lugareños", han indicado.

Qué ver y dónde comer en El Borge

Un recorrido que les llevó a disfrutar del "principal punto de encuentro" de esta localidad malagueña, el Bar Paco, en el que descubrieron que era posible disfrutar de un buen almuerzo con copa de vino incluida por "menos de 5 euros".

Tras esto, visitaron la Galería del Bandolero con "más de 1300 reliquias, fotografías y armas", además de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Plaza de la Constitución.

"El Borge es de esos pueblos donde el supermercado cierra para una siesta de tres horas, pero a las siete de la tarde la posada bulle de vida y el restaurante está lleno los fines de semana", ha recalcado la publicación, que asegura que en este lugar se pueden encontrar "carnes de calidad y guisos contundentes, todo regado con vino moscatel".

Vino moscatel, gastronomía y paisajes de la Axarquía

Por ello, ha recomendado probar su "cabra al estilo bandolero" y su "exquisito" solomillo con salsa de pasas. Y una vez repuestas las fuerzas, continuaron su viaje por el "tapiz de viñas verdes y tierra color silla de montar", que se extiende hasta Cútar y Comares, conocida esta última como el "balcón de la Axarquía".

"Nos acercábamos a las nubes cuando divisamos el castillo donde antaño se alzaba una fortaleza árabe. La luz era más intensa aquí, revelando un tramo resplandeciente del Mediterráneo a tan solo 32 kilómetros de distancia", ha indicado.

Ruta del Bandolero en El Borge / .

Finalmente, los escritores acabaron la Ruta de la Pasa visitando la torre de vigilancia de Totalán, del siglo XI, con la esperanza de volver en un futuro a esta tierra que respira historia, tradición y los mejores paisajes y sabores.