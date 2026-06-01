VOX promoverá iniciativas en Málaga para prohibir rezos islámicos en espacios públicos

VOX Málaga promoverá iniciativas en los distintos municipios de la provincia para prohibir la celebración de rezos islámicos en espacios públicos, una medida que la formación presentará en los ayuntamientos donde cuenta con representación. Así lo han anunciado este lunes el presidente provincial del partido, Antonio Sevilla, y los concejales Antonio Alcázar y Yolanda Gómez.

La formación justifica esta iniciativa tras la celebración reciente de concentraciones religiosas musulmanas en diferentes puntos de la provincia, entre ellos un parque infantil de Málaga y el Polideportivo de San Miguel, en Torremolinos. Según VOX, estos actos contaron con la autorización o el consentimiento de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Para el partido, el uso de espacios públicos para este tipo de actividades religiosas supone una ocupación de lugares destinados al disfrute general de los ciudadanos y forma parte de un proceso de lo que califican como “islamización” de los barrios malagueños.

La formación extenderá la iniciativa a toda la provincia

Antonio Sevilla ha explicado que las propuestas serán registradas en diferentes municipios con el objetivo de impedir que parques, plazas, instalaciones deportivas u otros espacios de titularidad pública puedan ser utilizados para la celebración de rezos multitudinarios.

El dirigente provincial ha asegurado que la medida busca preservar lo que considera las señas de identidad culturales españolas y reclamó a los equipos de gobierno municipales que limiten este tipo de actividades en espacios abiertos de uso común. Asimismo, insistió en que VOX pretende que los ayuntamientos adopten criterios homogéneos para evitar nuevas autorizaciones de actos religiosos de estas características en la vía pública.

Además, los representantes de VOX han dirigido sus críticas al Partido Popular, al que responsabilizan de permitir la celebración de estos encuentros religiosos en instalaciones y espacios municipales. Sevilla ha denunciado que, mientras se autorizan estas actividades, otras asociaciones vecinales o culturales encuentran dificultades para obtener permisos para organizar actos públicos. En este sentido, ha reclamdo un trato igualitario para todos los colectivos que solicitan el uso de espacios municipales. Desde la formación consideran que las administraciones deben priorizar actividades de carácter cultural, social o vecinal frente a manifestaciones religiosas en espacios públicos.

Alcázar anuncia una moción en el Ayuntamiento de Málaga

Por su parte, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha avanzado que el grupo municipal presentará una moción específica para impedir que el Consistorio ceda o autorice espacios públicos destinados a rezos islámicos multitudinarios.

Alcázar ha defendido que este tipo de celebraciones no forman parte de las tradiciones locales y pidió al gobierno municipal que establezca limitaciones claras sobre el uso de instalaciones públicas para actividades religiosas. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia anunciada por VOX para trasladar este debate a los distintos ayuntamientos de la provincia durante las próximas semanas.