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Educación

Más de 9.500 estudiantes malagueños se examinan de una Selectividad marcada por el control de la IA

Hasta el 4 de junio, los alumnos se enfrentan a unas pruebas que seguirán con el modelo implantado en 2025, pero que este año incluye como novedad "barridos selectivos" para evitar el uso de dispositivos inteligentes

Unos 9.500 estudiantes malagueños se examirán de estas pruebas en Málaga.

Unos 9.500 estudiantes malagueños se examirán de estas pruebas en Málaga. / Alex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Un total de 9.510 estudiantes -575 más que el año pasado-se examinan desde este martes de la Selectividad. Las ahora conocidas como Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en toda Andalucía. Y lo harán en un total de 16 sedes: siete en la capital malagueña y nueve en otros puntos de la provincia.

En esta convocatoria se continuará el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía pruebas menos memorísticas, más competenciales y con una mayor importancia de la expresión escrita. Un año en el que habrá especial control de los dispositivos electrónicos e inteligentes. 

Con el objetivo de garantizar la igualdad durante la Selectividad, se realizarán "barridos selectivos" para detectar el uso de dispositivos electrónicos y sistemas de transmisión de datos durante las pruebas, con especial atención al posible uso de herramientas de IA. 

En este sentido, se indica que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos  inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.

Exámenes

El llamamiento para los estudiantes se fija para el martes, 2 de junio, a las 7,30 horas, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario (mínimo media hora antes) al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que debe realizar.

Los estudiantes deberán presentar el documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir) y la hoja de las etiquetas con los códigos de barras de las materias de examen, que se les facilitará previamente cuando se efectúe su llamamiento e identificación.

En la primera jornada los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera (fase de acceso).

Estudiantes en el comienzo de las pruebas de la PEvAU (Selectividad), en la Universidad de Málaga.

Estudiantes de la PAU durante las pruebas en 2025. / Álex Zea

En la segunda, se desarrollarán, según elección, las pruebas de Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II y Ciencias Generales. El segundo examen será para Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Griego II y Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. Al final de la mañana se celebrarán las pruebas de Física, Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

El tercer día podrán examinarse de Dibujo Técnico II, Biología, Diseño, Geografía e Historia de la Música y la Danza. El segundo examen será para los estudiantes que hayan elegido Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática y Química. El último examen de la mañana será para evaluar Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Fundamentos Artísticos.

El horario de tarde del miércoles y del jueves se ha reservado para los alumnos que acrediten incompatibilidades horarias. Dicho horario se hará público antes del comienzo de las pruebas.

Para corregir los exámenes en la Universidad de Málaga habrá más de 400 vocales correctores, entre los que aporta la propia universidad y los que proceden de los institutos.

Más peso para la ortografía en los exámenes de Málaga

La ortografía en la PAU será uno de los aspectos a tener muy en cuenta. Los errores ortográficos, gramaticales y de expresión podrán penalizar en todos los ejercicios, aunque tendrán más peso en las materias lingüísticas.

En la mayoría de asignaturas, la penalización podrá alcanzar hasta el 10% de la nota máxima del examen. En el caso de Lengua Castellana y Literatura II, una mala ortografía podrá restar hasta el 20% de la calificación, es decir, hasta dos puntos sobre la nota final del ejercicio.

Estudiantes en el comienzo de las pruebas de la PEvAU (Selectividad), en la Universidad de Málaga.

Esta Selectividad será la más numerosa de la historia de Andalucía. / Alex Zea

Copiar en Selectividad

Copiar en la selectividad puede costar mucho más que un suspenso: la normativa prevé la expulsión del aula, un 0 en el examen y, en los casos más graves, la anulación de toda la PAU. 

Cuándo saldrán las notas

La consulta de calificaciones provisionales se podrá hacer el 11 de junio a partir de las 10 de la mañana. La revisión de ejercicios se prolongará desde el 12 de junio (desde las 9:00 horas) al 16 de junio (hasta las 14:00 horas).

Para la consulta y descarga de calificaciones, solicitud de revisión y visualización se debe acceder a la plataforma https://eva.uma.es con su identificación y pin.

Noticias relacionadas y más

Para quienes necesiten una segunda oportunidad, la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026. Las calificaciones de la extraordinaria estarán disponibles el 9 de julio, a partir de las 9.00 horas. 

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