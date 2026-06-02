Medioambiente
Aparece un pez luna en una playa de Torre del Mar: uno de los peces más peculiares del Mediterráneo
La aparición de este llamativo ejemplar no supone un peligro para los bañistas, siendo recomendable su observación sin molestar al animal
Vecinos de Málaga han encontrado un pez luna en la orilla de una playa de Torre del Mar, en la Axarquía. La aparición de este animal ha llamado la atención por su aspecto inconfundible y por tratarse de una de las especies más singulares que pueden verse en el Mediterráneo.
El pez luna, conocido científicamente como Mola mola, es uno de los peces más llamativos del océano. Su cuerpo redondeado y aplastado, su piel gruesa y la ausencia de una cola convencional hacen que parezca una enorme cabeza nadando. En lugar de cola tiene una estructura redondeada llamada clavus, que le da esa forma tan peculiar.
Uno de los peces óseos más grandes del mundo
El pez luna es considerado uno de los peces óseos más grandes y pesados del mundo. Algunos ejemplares pueden alcanzar alrededor de tres metros y superar las dos toneladas en ejemplares de gran tamaño.
A pesar de su apariencia imponente, el Mola mola no es peligroso para las personas. Se alimenta principalmente de medusas, zooplancton, pequeños peces, crustáceos y otros organismos marinos. También es habitual que se deje ver cerca de la superficie, una conducta que le ha dado su nombre en inglés, ocean sunfish, ya que parece “tomar el sol” en el mar.
Este comportamiento puede ayudarle a recuperar temperatura después de descender a aguas más profundas y frías, además de facilitar que aves o peces limpiadores le retiren parásitos.
Qué significa que haya aparecido un pez luna en Málaga
La presencia de un pez luna en Málaga supone, sobre todo, un avistamiento llamativo y de interés ambiental, pero no necesariamente una señal de alarma. Esta especie vive en aguas templadas y tropicales y también está presente en el Mediterráneo.
El pez luna es una especie pelágica, es decir, de mar abierto, aunque puede acercarse a zonas costeras o dejarse ver en superficie. Su aparición en la costa malagueña puede estar relacionada con sus desplazamientos habituales, las corrientes marinas o la presencia de alimento, especialmente organismos gelatinosos como las medusas.
Para Málaga, este tipo de avistamientos refuerzan el valor del mar de Alborán como zona de biodiversidad marina. No obstante, un caso aislado no permite concluir que exista un problema ambiental ni vincularlo directamente al cambio climático. Para ello serían necesarios registros repetidos y análisis científicos.
No es peligroso para los bañistas
La aparición de un pez luna en una playa de Torre del Mar no implica peligro para los bañistas. Si el animal está nadando, lo recomendable es observarlo sin molestarlo. Si aparece en la orilla, varado, herido o desorientado, lo adecuado es avisar al 112 para activar la red de atención correspondiente y evitar manipularlo.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
- La vecina desahuciada con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento de Málaga: "Vengo a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
- Operación antidroga de la Policía Nacional en Álora
- Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
- Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
- La ciudad de la Costa del Sol que celebra esta semana su Feria del Marisco con platos a 7 euros: se puede probar desde almejas, gambas y navajas a paella y fideuá
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros