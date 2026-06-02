Aparece un pez luna en una playa de Torre del Mar: uno de los peces más peculiares del Mediterráneo

Vecinos de Málaga han encontrado un pez luna en la orilla de una playa de Torre del Mar, en la Axarquía. La aparición de este animal ha llamado la atención por su aspecto inconfundible y por tratarse de una de las especies más singulares que pueden verse en el Mediterráneo.

El pez luna, conocido científicamente como Mola mola, es uno de los peces más llamativos del océano. Su cuerpo redondeado y aplastado, su piel gruesa y la ausencia de una cola convencional hacen que parezca una enorme cabeza nadando. En lugar de cola tiene una estructura redondeada llamada clavus, que le da esa forma tan peculiar.

Uno de los peces óseos más grandes del mundo

El pez luna es considerado uno de los peces óseos más grandes y pesados del mundo. Algunos ejemplares pueden alcanzar alrededor de tres metros y superar las dos toneladas en ejemplares de gran tamaño.

A pesar de su apariencia imponente, el Mola mola no es peligroso para las personas. Se alimenta principalmente de medusas, zooplancton, pequeños peces, crustáceos y otros organismos marinos. También es habitual que se deje ver cerca de la superficie, una conducta que le ha dado su nombre en inglés, ocean sunfish, ya que parece “tomar el sol” en el mar.

Este comportamiento puede ayudarle a recuperar temperatura después de descender a aguas más profundas y frías, además de facilitar que aves o peces limpiadores le retiren parásitos.

Qué significa que haya aparecido un pez luna en Málaga

La presencia de un pez luna en Málaga supone, sobre todo, un avistamiento llamativo y de interés ambiental, pero no necesariamente una señal de alarma. Esta especie vive en aguas templadas y tropicales y también está presente en el Mediterráneo.

El pez luna es una especie pelágica, es decir, de mar abierto, aunque puede acercarse a zonas costeras o dejarse ver en superficie. Su aparición en la costa malagueña puede estar relacionada con sus desplazamientos habituales, las corrientes marinas o la presencia de alimento, especialmente organismos gelatinosos como las medusas.

Para Málaga, este tipo de avistamientos refuerzan el valor del mar de Alborán como zona de biodiversidad marina. No obstante, un caso aislado no permite concluir que exista un problema ambiental ni vincularlo directamente al cambio climático. Para ello serían necesarios registros repetidos y análisis científicos.

No es peligroso para los bañistas

La aparición de un pez luna en una playa de Torre del Mar no implica peligro para los bañistas. Si el animal está nadando, lo recomendable es observarlo sin molestarlo. Si aparece en la orilla, varado, herido o desorientado, lo adecuado es avisar al 112 para activar la red de atención correspondiente y evitar manipularlo.