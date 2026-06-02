Sucesos
Los bomberos intervienen en un incendio en un edificio del centro de Málaga
Trabajos de soldadura habrían provocado las llamas en el inmueble ubicado en la calle Madre de Dios y en proceso de reforma
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Susto en la calle Madre de Dios, en pleno centro histórico de Málaga. Una dotación del Real Cuerpo de Bomberos ha tenido que intervenir este mediodía en un inmueble de dos plantas que se encuentra en proceso de reforma.
Según fuentes del operativo, un proceso de soldadura habría provocado que el material aislante de una pared prenda con rapidez, por lo que los trabajadores han dado la voz de alarma.
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