La cadena de hoteles Ilunion busca talento en Málaga con más de 50 vacantes y entrevistas en directo

Turismo
La cadena de hoteles Ilunion busca talento en Málaga con más de 50 vacantes y entrevistas en directo
Celebrará este 4 de junio su Talent Day en el hotel Ilunion Miramar, en Fuengirola, ofreciendo puestos en áreas como recepción, cocina, limpieza, mantenimiento, administración y entretenimiento
La cadena Ilunion Hotels celebrará este próximo 4 de junio una nueva edición de su Talent Day en el hotel Ilunion Miramar, en Fuengirola. La jornada, abierta a cualquier persona en búsqueda activa de empleo, tendrá lugar de 10.00 a 17.00 horas y ofrecerá más de 50 vacantes en áreas como recepción, cocina, limpieza, mantenimiento, administración y entretenimiento.
Aunque la compañía prioriza la contratación de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, en línea con el propósito social del Grupo Social ONCE, el Talent Day está abierto a cualquier persona interesada en trabajar en la industria hotelera
"El objetivo de esta iniciativa es transformar los procesos de selección tradicionales y poner el foco en la persona más allá del currículum. El Talent Day busca generar un espacio más cercano, dinámico e inclusivo entre las empresas y las personas candidatas, favoreciendo encuentros más humanos y accesibles", ha explicado este martes.
Es necesaria la inscripción previa para el Talent Day de Ilunion Hotels
Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de este formulario online y completar la información solicitada antes del evento, con el objetivo de agilizar el proceso y dedicar más tiempo a conocer personalmente a cada candidatura.
Durante la jornada, las personas asistentes podrán participar en talleres prácticos de empleabilidad, escuchar testimonios de profesionales de la compañía y realizar entrevistas presenciales con el equipo de Personas de Iluionn Hotels y distintos jefes de departamento.
Sin necesidad de currículum impreso
Además, no será necesario acudir con el currículum impreso, ya que la compañía contará con un sistema digital de registro para agilizar el proceso y dedicar más tiempo a conocer personalmente a cada candidatura.
En la jornada participarán también Inserta Empleo de Fundación ONCE, más de 80 entidades sociales que trabajan con personas con discapacidad y colectivos vulnerables, así como representantes y áreas de empleo de los ayuntamientos de Fuengirola y Mijas.
Ilunion tiene cuatro hoteles en Málaga
Ilunion Hotels cuenta actualmente con cuatro establecimientos hoteleros en la provincia: Ilunion Málaga, Ilunion Fuengirola, Ilunion Miramar e Ilunion Hacienda de Mijas. Para esta edición, los directores de los cuatro hoteles y sus equipos de personas y área social de la zona participarán activamente en el encuentro, reforzando el vínculo de la compañía con el territorio y el empleo local.
"Fuengirola tiene un significado especial para la compañía hotelera, ya que fue la primera ciudad en acoger este formato de atracción de talento impulsado por Ilunion Hotels. Desde entonces, el Talent Day ha ido creciendo en participación e impacto", señala la cadena.
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