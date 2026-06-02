Tiempo en Málaga
El calor ya se deja notar en Málaga: el Aeropuerto, entre los puntos más calurosos de España
La Aemet mantiene activo el aviso amarillo en la Costa del Sol, Guadalhorce y Vélez-Málaga por máximas que pueden alcanzar los 39 grados
La jornada de calor asfixiante se va notando pasado el mediodía en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya activó para este martes la alerta amarilla en la Costa del Sol, Guadalhorce y Vélez-Málaga por temperaturas que pueden llegar hasta los 39 ºC.
Predicciones que se han cumplido. La tabla de temperaturas máximas nacionales de la Aemet registraba, poco después de las 13.30 horas, 36,4 grados en el Aeropuerto de Málaga, lo que lo situaba como el noveno punto más caluroso de España este martes, incluso antes de que se entrase en la franja horaria del aviso.
Los avisos en la provincia están activos desde las 14.00 horas hasta las 19.59 horas. Según las previsiones, se esperan máximas de hasta 38 ºC y presencia de terral. "En la costa mediterránea subirán localmente de manera muy acusada debido a los vientos de poniente”, afirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.
Coín y Vélez-Málaga, entre las zonas más afectadas por el calor
El miércoles se volverá a valores más moderados, con máximas de 30 ºC. Sin embargo, el alivio durará poco, ya que el jueves regresará el terral en Málaga, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 ºC.
En algunos puntos de la provincia los termómetros subirán todavía más. En Coín se esperan 38 ºC, mientras que en Vélez-Málaga se podrían alcanzar los 37 ºC, con mínimas en torno a los 21 ºC.
Los puntos calientes de España
Según los datos disponibles, la máxima más elevada corresponde a Huércal-Overa, en Almería, donde los termómetros han alcanzado los 38,7 grados a las 13.10 horas. Le siguen varias estaciones de la Región de Murcia, como Cieza, con 37,9 grados; Murcia, con 37,7; Lorca, con 37,6; y Puerto Lumbreras, con 36,9 grados.
En el listado también aparecen puntos de la Comunidad Valenciana, como Ontinyent, con 36,7 grados, y Xàtiva, con 36,4. Con esa misma temperatura figura Málaga Aeropuerto, que confirma el intenso calor registrado en la provincia durante la jornada.
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