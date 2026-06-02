Uno de cada cuatro usuarios de Cáritas vive en una habitación alquilada: el realquiler sube un 60%

Cáritas Diocesana de Málaga ha acompañado durante 2025 a un total de 22.683 personas en la provincia y ha destinado más de 9,2 millones de euros a su acción social, según recoge la memoria anual presentada este martes junto a la campaña de Caridad del Corpus Christi 2026, que este año lleva por lema "Elige amar. Elige comunidad".

Responsables de la entidad adviertern de que la exclusión social se ha convertido en una realidad estructural que persiste pese a la mejora de algunos indicadores económicos. "La pobreza es resistente y los círculos de pobreza son muy difíciles de superar", afirma el delegado episcopal de Cáritas Málaga, Antonio Collado.

La organización desarrolló durante el pasado año 55.065 atenciones a través de las Cáritas parroquiales, alcanzando a 19.471 personas mediante los programas de acogida y acompañamiento. A ellas se suman otras 3.212 personas atendidas en centros, proyectos y recursos especializados.

La vivienda, principal preocupación

Uno de los datos que más preocupa a la entidad es el aumento del realquiler. Según los datos, el número de personas que viven en habitaciones alquiladas o en situaciones de realquiler ha aumentado un 60% desde 2021 y ya afecta al 24% de las personas acompañadas por Cáritas.

El director de Cáritas Diocesana de Málaga, José Miguel Santos, ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de las familias vulnerables. "El crecimiento económico no ha generado desarrollo humano", ha afirmado, al tiempo que destaca que muchas personas trabajadoras siguen sin poder cubrir necesidades básicas.

La institución alerta de que el elevado coste de la vivienda está obligando a muchas familias a limitarse al alquiler de habitaciones, una situación que genera hacinamiento, pérdida de intimidad e incluso dificultades para acceder al empadronamiento. Ante esta realidad, Cáritas ha destinado 579.744 euros en ayudas directas para vivienda, una cifra que supera los 712.000 euros si se incluyen suministros y equipamiento. En total, el 33% de las ayudas económicas procedentes de fondos propios se dedicó a sostener el acceso a una vivienda.

Además, la entidad ha invertido cerca de dos millones de euros en recursos habitacionales y de acogida como Hogar Pozo Dulce, Calor y Café o la casa de acogida Nuestra Señora de la Merced. El director de Cáritas Málaga. José Miguel Santos, defiende que "la vivienda debe entenderse como un derecho y no como un valor de especulación" y reclama políticas públicas más ambiciosas para mejorar las condiciones habitacionales de la población vulnerable.

Cartel de la campaña "Elige amar. Elige comunidad" / Esperanza Mendoza

El empleo deja de garantizar la inclusión

La entidad pone de relieve que disponer de un empleo ya no garantiza salir de la pobreza. El secretario general de Cáritas Málaga, Ernesto Juárez, ha asegurado que "el empleo ha dejado de ser un factor de inclusión". Actualmente, más de la mitad de las personas acompañadas por la entidad se encuentran desempleadas. Del resto, solo un 15% trabaja en el mercado laboral formal, mientras que un 23% desarrolla actividades no regularizadas.

Esta situación está consolidando la figura de los trabajadores pobres, especialmente entre hogares unipersonales, familias monoparentales y personas migrantes que, pese a contar con ingresos, no logran cubrir gastos básicos como la vivienda. Cáritas destinó 67.740 euros en ayudas directas relacionadas con empleo y más de 264.000 euros a acciones formativas e itinerarios de inserción laboral, en los que participaron 104 personas.

Migración y exclusión

Las personas migrantes continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables. Representan el 61% de las personas acompañadas por Cáritas y más de la mitad de ellas se encuentra en situación administrativa irregular.

Antonio Collado ha recordado el trabajo realizado por la organización en favor de la regularización extraordinaria de personas migrantes y defiende la necesidad de garantizar sus derechos. "Estamos acompañando a las personas migrantes que acuden a Cáritas desde el principio", señala. La entidad mantiene su colaboración con organizaciones sociales como Málaga Acoge y reivindica tanto el derecho a migrar como el derecho a no tener que hacerlo por necesidad.

Una exclusión que se cronifica

Los datos reflejan la creciente dificultad para abandonar situaciones de vulnerabilidad. El 25% de las personas acompañadas por Cáritas lleva más de tres años en procesos de acompañamiento, mientras que el 42% acudió por primera vez durante 2025. Solo un 21% consiguió mejorar su situación. La entidad relaciona esta realidad con las conclusiones del informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, que sitúa al 23% de la población andaluza en situación de exclusión social y al 10% en exclusión severa.

En la provincia de Málaga, más de 200.000 personas caen en la pobreza después de afrontar los gastos de vivienda, más de 180.000 viven en hogares con una grave inestabilidad laboral y más de 280.000 han tenido que renunciar a medicamentos o tratamientos por motivos económicos.

Una red de voluntariado y solidaridad

La acción de Cáritas Málaga se sostiene gracias a una amplia red formada por 1.371 personas voluntarias, 141 trabajadores contratados y 6.035 socios y donantes. Durante 2025, la organización gestionó 9.248.115 euros, de los que el 90,4% se destinó directamente a programas de acogida, acompañamiento y atención social. El 70% de los recursos procedió de fondos propios aportados por socios y donantes.

Con la campaña "Elige amar. Elige comunidad", Cáritas busca movilizar a parroquias, comunidades cristianas y la propia ciudadanía para fortalecer la lucha contra los desafíos sociales que afectan a miles de personas en la provincia.