Cernuda, Valle-Inclán y un texto de El País sobre la educación: así ha sido el examen de Lengua de la Selectividad en Málaga

La Selectividad en Málaga ya ha comenzado. Un total de 9.510 estudiantes malagueños afrontan desde este martes tres días de exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), unas pruebas clave para acceder a la Universidad de Málaga y decidir su futuro académico.

La primera cita de la jornada ha sido el examen de Lengua Castellana y Literatura, que ha arrancado a las 08:30 horas y ha vuelto a dejar algunos nombres propios sobre la mesa: Manuel Vicent, Luis Cernuda, Valle-Inclán, Federico García Lorca, Antonio Buero Vallejo y Carmen Martín Gaite.

Examen de Lengua en la PAU

El primer examen de la PAU ha constado de dos bloques, A y B. Un año más, las quinielas han vuelto a acertar: la opción A ha incluido un texto periodístico de opinión de Manuel Vicent, publicado en El País en mayo de 2025 bajo el título Las buenas maneras.

En el artículo, Manuel Vicent reflexiona sobre la pérdida de la educación básica y la urbanidad en la sociedad actual. A partir de este texto, los estudiantes tuvieron que analizar las ideas principales, la estructura, la intención comunicativa del autor y elaborar un discurso argumentativo sobre si se ha deteriorado la buena comunicación en España.

Las pruebas acabarán el 4 de junio. / Álex Zea

El segundo bloque incluyó ejercicios de sintaxis, léxico, cohesión textual y marcas de subjetividad. En la parte de literatura, los alumnos pudieron elegir entre varias opciones: el teatro español del siglo XX, con referencias a Valle-Inclán, Federico García Lorca o Antonio Buero Vallejo; el poema No decía palabras, de Luis Cernuda; o el ya clásico fragmento de El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite.

En esta primera jornada, los estudiantes también se examinan de Historia de España o Filosofía. El último examen del día será el de Lengua Extranjera.

Una Selectividad marcada por la Inteligencia Artificial

Estas esperadas pruebas llegan este año marcadas también por el control del uso de la Inteligencia Artificial, con inhibidores y detectores de frecuencia: “Detectores hay, pero las pruebas han transcurrido con normalidad, sin incidencias. Los chicos han salido muy contentos y tranquilos”, recalca Teodomiro López Navarrete, rector de la UMA.

La PAU 2026 mantiene el nuevo modelo implantado el curso pasado, basado en preguntas que exigen una mayor reflexión y pensamiento crítico por parte del alumnado. A la salida del primer examen, todo parece indicar que la prueba no ha sido tan difícil como se preveía.

Abrazos, nervios ya liberados y llamadas telefónicas a los padres han marcado el ambiente a las puertas de la Facultad de Medicina: "Ha salido muy bien. Creo que puedo sacar buena nota”, comenta Fran, cuyo objetivo es entrar en el grado de Derecho en la Universidad de Málaga.