El chivo lechal y las 'tortas locas' de Málaga viajan a Asturias: así será el III Festival Brasas del Narcea que hermana las dos gastronomías

El Asador Iñaki de Málaga ha acogido la presentación oficial del III Festival Brasas del Narcea, que se celebra del 19 al 21 de junio con la final del concurso 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana'. En esta tercera edición, y tras el hermanamiento realizado el año pasado entre la marca de calidad de la Diputación de Málaga "Sabor a Málaga" y este festival, varios productores agroalimentarios malagueños irán hasta el municipio asturiano de Cangas del Narcea para una exposición, degustación y venta de sus productos, fomentando así el intercambio y la diversidad gastronómica española.

Así, el próximo 20 de junio, en el Prao del Molín (donde cada 16 de julio, durante las fiestas de El Carmen, tiene lugar la famosa “Descarga”, un espectáculo pirotécnico en el que se disparan más de 80.000 voladores en apenas unos minutos) se disputará la gran final del concurso 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana', que pondrá a prueba las propuestas de 12 restaurantes llegados desde diferentes lugares del país.

Jornadas del Festival Brasas del Narcea y presencia malagueña

El Festival Brasas del Narcea arrancará el 19 de junio con la apertura del market de productos agroalimentarios de Cangas del Narcea y Sabor a Málaga. La inauguración oficial tendrá como evento central el showcooking de ternera a la estaca que será elaborado por el maestro parrillero David Montes.

El día 20, la jornada gastronómica del concurso de 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana' (y también chivo lechal malagueño) finalizará con una parrillada popular para 800 personas sentadas a la mesa, que servirá la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea y que también endulzará la empresa malagueña Obrador Tejeros con sus famosas “Tortas Locas”, ese dulce tradicional compuesto por dos capas de hojaldre rellenas de crema pastelera, cubiertas con un glaseado de yema de huevo de color naranja.

Al evento de preseentación asistieron la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua; Juli, el organizador del Festival Brasas del Narcea; Nacho Sandoval, el chef, asesor gastronómico y director técnico de Sabor a Málaga; Ignacio Carmona, el chef Diego Gallegos del restaurante Sollo (con una estrella Michelin, una estrella verde Michelin y dos Soles Repsol) y el chef Diego René del restaurante Beluga (un Sol Repsol y recomendado Michelin).

También asistieron Javier Escalona de Caprisur, Alvaro Ávila del grupo Cervantes, Gustavo de Pampa Grill, Sergio Redondo de RUB Smoke House y Daniel Salomón de Asarte.

La presentación oficial del III Festival Brasas del Narcea en el Asador Iñaki de Málaga. / L. O.

Presentación en el Asador Iñaki

La cita en el Asador Iñaki sirvió para desvelar los detalles de la tercera edición de este festival. Cangas del Narcea cuenta con el mayor número de ganaderías inscritas en Ternera Asturiana: 700 explotaciones ganaderas que crían alrededor de 23.000 reses de una raza que produce la carne "con más calidad de Europa, destacando por su ternura, su jugosidad y su alto valor nutritivo".

Durante el acto de presentación en Málaga, los invitados deguston el chivo lechal malagueño de Caprisur, los quesos de cabra de Agamma, Cabraline y Santa María del Cerro, y los vinos de Málaga como los de Bodega Cortijo la Fuente, Huerto de la Condesa o Bodega A. Muñoz Cabrera o los premiados aceites de oliva virgen extra de Málaga, como Finca La Torre, La laguna de Fuente de Piedra o Ardales.

"Esta cata ofreció un anticipo de la calidad y el sabor que definirán la competición principal", señalan sus promotores.

Durante el acto de presentación en Málaga, los asistentes degustaron una cata con diferentes productos. / L. O.

Los asistentes también disfrutaron de una degustación de diferentes cortes de Ternera Asturiana, acompañada de otros productos emblemáticos de la gastronomía asturiana como el Chosco de Tineo I.G.P., los vinos de la D.O.P. Cangas, el pan de Manín, panadería artesana de Cangas del Narcea, o la Miel de Asturias como las de La Puela, El Sastre o El Tío Ángel.