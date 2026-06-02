La ciudad costera de Málaga que celebra este mes un gran mercado medieval con artesanía, comida y espectáculos: estará en pleno paseo marítimo

La localidad malagueña de Torre del Mar se prepara para celebrar este mes de junio su ya emblemático Mercado Medieval, una cita que se lleva a cabo coincidiendo con San Juan y que busca transformar la Costa del Sol en un espacio lleno del mejor ambiente medieval y marinero con sus espectáculos, mercadillo, puestos de gastronomía y decoración.

Esta nueva edición del Mercado Medieval en Torre del Mar se celebrará desde el 20 de junio hasta el 23 del mismo mes en la misma ubicación que en años anteriores, el Paseo de Larios, junto al paseo marítimo.

El Mercado Medieval de Torre del Mar vuelve por San Juan

De ese modo, este mercado contará con una privilegiada ubicación con vistas al mar en la que los asistentes podrán disfrutar de una cuidada decoración que les hará trasladarse hasta la época medieval.

Y durante estas jornadas previas a San Juan, vecinos y visitantes se trasladarán a la Edad Media a través de los distintos espectáculos e iniciativas para todos los públicos, convirtiéndose así en un plan perfecto para realizar en familia.

Un plan familiar junto al paseo marítimo de Torre del Mar

Uno de los ejes centrales de la actividad será su mercado, compuesto por decenas de puestos en los que se podrán encontrar desde artículos de artesanía, ropa, complementos y arte hasta productos gastronómicos para que los asistentes pasen un completo día junto a la playa.

Una actividad que se prevé que se celebre desde las 10.00 a las 22.00 horas, como en anteriores ocasiones, aunque la organización aún no ha dado más datos concretos sobre esta cita medieval y marinera.