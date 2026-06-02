Inician la comercialización de las villas de lujo de Fairmont La Hacienda, el primer branded residences hotelero ya operativo en la Costa del Sol

La consultora Colliers ha sido elegida para comercializar en exclusiva el complejo de branded residences turísticas Fairmont Residences La Hacienda, compuesto por 31 residencias de marca con servicios hoteleros de lujo situadas en la Costa del Sol de Málaga. Las compañías ActivumSG y Accor Group, propietario y operador de Fairmont Residences La Hacienda respectivamente, han seleccionado a la división de Residential Sales Advisory de Colliers, especializada en la comercialización de proyectos residenciales emblemáticos.

El concepto branded residence alude a viviendas o apartamentos exclusivos de lujo fruto de la colaboración entre promotores inmobiliarios y compañías hoteleras y marcas de prestigio asociadas al segmento de lujo.

Colliers recuerda que Fairmont Residences La Hacienda está ya "completamente construido y operando, listo para sus futuros propietarios". El nuevo desarrollo combina arquitectura contemporánea, interiorismo de alta gama y acceso a una amplia oferta de servicios hoteleros 5 estrellas vinculados al Hotel Fairmont La Hacienda Costa del Sol, emplazado en el mismo entorno que las residencias. Las residencias se ubican junto a La Hacienda Links Golf.

Villas desde 336 a más de 1.000 metros cuadrados

Las villas privadas cuentan con superficies construidas que va desde los 336 hasta los 1.149 metros cuadrados. Se distribuyen en dos niveles e incorporan jardín paisajístico, piscina privada y terrazas. Entre ellas, destaca la Villa Presidencial, con más de 1.000 metros cuadrados y nueve dormitorios, "concebida como una residencia icónica para vivir el Mediterráneo con privacidad absoluta y sofisticación"

“La participación de Fairmont Hotels & Resorts como marca y Accor como operador garantiza, no solo los más altos estándares de servicio, sino también una operativa eficiente orientada a maximizar el valor del activo a largo plazo. El proyecto combina el disfrute de una residencia privada con un modelo de uso turístico y gestión hotelera profesionalizada de la mano de Fairmont, posicionándose como una propuesta diferencial en el mercado residencial de alta gama", ha comentado Ana Gavilanes, responsable del equipo de Residential Sales Advisory en Colliers y de la oficina de la consultora en Marbella.

Firmado por dAAr Arquitectura y Studio i|b|u, el complejo "reinterpreta la esencia mediterránea para crea espacios cálidos y sofisticados, enmarcados por la luz, el paisaje y las vistas extraordinarias al litoral y el gol", en palabras de Colliers.

"Estamos observando un interés creciente por activos que integran experiencia y rentabilidad en un mismo producto. Fairmont Residences La Hacienda materializa esta tendencia a través de un modelo que permite al propietario disfrutar de su residencia mientras se beneficia de una explotación hotelera profesional respaldada por una marca internacional de primer nivel como Fairmont", agrega Gavilanes.

La Costa del Sol lidera el mercado de branded residences hoteleras en España

Según Colliers, el segmento de branded residences ligadas a marcas hoteleras se encuentra "en plena fase de desarrollo en España", con una oferta aún limitada —alrededor de 500 unidades operativas en toda España— frente a un pipeline que ya supera las 800 unidades en desarrollo, impulsado por la creciente demanda internacional de productos que integran gestión profesionalizada y explotación turística.

Dentro de este mercado, el modelo integrado en complejos hoteleros (colocated) se consolida como el formato dominante, con el 72% del pipeline, al concentrar servicios, operación y experiencia bajo estándares de marca, factores clave en la toma de decisión tanto del comprador como del inversor.

Una imagen del proyecto de branded residences de Sierra Blanca y Dolce-Gabbana en Marbella. / L. O.

La consultora explica que, a nivel territorial, la Costa del Sol "lidera claramente el segmento", concentrando la mayoría de los proyectos y más del 90% de las unidades futuras, reforzando su posicionamiento como uno de los principales polos de desarrollo de branded residences en España y en Europa.

"Una evolución del mapa del lujo en la Costa del Sol"

"Estamos asistiendo a una evolución del mapa del lujo en la Costa del Sol, donde a la consolidación de Marbella y el denominado Triángulo de Oro se suma el crecimiento de enclaves como Sotogrande y La Alcaidesa, que aportan una propuesta más vinculada a la privacidad, la naturaleza y la autenticidad del destino. La nueva etapa que se abre tras el acuerdo sobre Gibraltar, con la eliminación de la verja y la mejora de la conectividad internacional a través del aeropuerto, consolidará este entorno como uno de los destinos con mayor potencial de desarrollo en Europa", concluye Gavilanes.