Mercado inmobiliario
Cordia inicia la construcción de su segundo proyecto en la Costa del Sol de Málaga: 500 viviendas en Mijas con una primera fase de 71
La primera fase del compleo desarrollado por la promotora húngara constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con 4 dormitorios
La promotora de origen húngaro Cordia, que está desarrollando en Málaga sus primeros proyectos inmobiliarios en España, ha iniciado la construcción de ‘360° by Cordia’, su segundo proyecto en la Costa del Sol (el primero fue Jade Tower en Fuengirola). Esta nueva promoción, situada en el enclave de Cerrado del Águila en Mijas, contará con 500 viivendas. La primera fase tendrá 71 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, así como áticos de 4 dormitorios.
El complejo ofrecerá servicios comunes como piscinas al aire libre para adultos y niños, SPA con sauna de infrarrojos, hammam y jacuzzi, gimnasio totalmente equipado, sala de yoga, zonas de juego infantiles, sala de billar y póker, gastrobar y espacio infantil, así como áreas de coworking. También dispondrá de sistemas de domótica avanzada, permitiendo a los residentes controlar iluminación, climatización, persianas y videoportero desde sus dispositivos móviles.
Familias, segunda residencias o inversiones
"Está diseñado para personas que buscan una experiencia de vida completa, conectada con la naturaleza y con todas las comodidades al alcance. Hemos creado un entorno que combina confort, flexibilidad y un fuerte sentido de comunidad, ideal para familias, quienes buscan una segunda residencia o inversores que valoren un desarrollo de calidad en la Costa del Sol", señala el CEO de la promotora en España, Fernando Rodriguez Lluesma.
Cada vivienda incorpora amplias terrazas, ventanales de suelo a techo y jardines privados. El proyecto cumple con los estándares de sostenibilidad de BREEAM y cuenta con certificado energético clase A, según ha explicado Cordia.
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