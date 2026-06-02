Dani García, chef marbellí: "La mejor ensaladilla rusa se hace con huevos fritos de codorniz, patatas y un toque de vinagre de Jerez"

La ensaladilla rusa se ha convertido en el acompañante perfecto de cualquier viaje, salida o fiesta por la sencillez de su preparación e ingredientes, y su exquisito sabor. Y para conseguir que este plato sea de estrella Michelin, el chef marbellí Dani García ha mostrado la receta para realizar la "mejor ensaladilla rusa" de todas.

"Hay ensaladillas rusas y luego está la mía, con huevos fritos de codorniz", ha señalado orgulloso el cocinero malagueño, que ha explicado en su canal 'Como Dani' el paso a paso para realizar esta ensaladilla "templada, cremosa, con puro umami y rematada con huevos fritos de codorniz".

La ensaladilla rusa de Dani García con huevos de codorniz fritos

Tal y como ha asegurado, se trata de una receta sencilla que puede hacer cualquier usuario en su casa y cuyo resultado hará que "quieras repetir seguro".

"Si te gusta la ensaladilla rusa clásica, esta versión te va a encantar", ha afirmado el cocinero sobre este plato que se aleja de todas esas ensaladillas "de nevera apelmazadas" gracias a la forma en la que se trata la patata.

El truco para una ensaladilla templada y cremosa

Para realizar esta especialidad, es necesario utilizar un kilo de patatas cocidas, 150 gramos de aceitunas rellenas de anchoa, 200 gramos de atún en conserva, 600 gramos de mayonesa, huevos de codorniz, piparras, perejil, ajo, aceite de oliva y sal fina.

"Como toda ensaladilla rusa, la base es la patata", ha asegurado García. Para ello, el primer paso será cocer las patatas y, una vez que están preparadas, machacarlas cuando aún estén "ligeramente templadas".

Los ingredientes de la ensaladilla rusa de Dani García

Este detalle, junto al hecho de comer la ensaladilla recién hecha y no meterla en la nevera en ningún momento, es lo que hace que esta tenga la textura y el sabor característico que ha enamorado a Dani García y a todo el que prueba su creación: "Jamás la metas en la nevera, lo ideal es hacerla y comerla durante el día".

Tras machacar las patatas, es necesario añadirles las aceitunas rellenas con anchoa troceadas, así como su caldo para "potenciar el sabor".

En esta mezcla se echan también el atún, "un chorreón generoso" de aceite de oliva y mayonesa, realizada con "un toque de acidez con vinagre de Jerez" para que tenga cuerpo, a lo que se añaden también las piparras y el perejil.

Cómo preparar la ensaladilla rusa paso a paso

Además, es necesario coger una sartén, añadirle aceite y dorar el ajo para freír los huevos de codorniz. Una vez realizado este paso, es hora de rematar la ensaladilla con los huevos fritos encima.

"Es de locos cuando rompes la yema y lo juntas", ha señalado el cocinero sobre esta creación que consigue la "mejor combinación de ensaladilla rusa". Y añade: "Es una receta perfecta para aperitivos, comidas en casa o para sorprender a cualquiera que sea fan de la ensaladilla rusa".