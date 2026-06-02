La Diputación insta a los municipios a incrementar sus refugios climáticos en Málaga

Máximas superiores a 35 grados a finales de mayo y en estas primeras horas de junio. El verano llega cada vez de manera más anticipada, como constata la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Málaga, y las administraciones supramunicipales alertan de que o se toman medidas para el confort climático de la ciudadanía, o cada vez será mayor el riesgo que entraña el calor para la salud de las personas. La Diputación ha instado a que los municipios agilicen las iniciativas para incrementar sus refugios climáticos, a través de nuevas zonas de sombra o mapas en los que localizar espacios públicos en los que poder evitar la exposición al calor en las horas centrales del día.

Recordemos que la administración provincial ya fue pionera en España a la hora de poner en marcha un departamento específico de Cambio Climático. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, subrayó el pasado año la importancia de que la ciudadanía tome conciencia de los riesgos cada vez más significativos que entrañan veranos con temperaturas muy superiores a la media histórica.

La alerta amarilla por calor activada para este 2 de junio en Málaga, concretamente en las dos comarcas litorales y el Valle del Guadalhorce, con previsiones de hasta 38 grados y presencia de terral, por los vientos de poniente anunciados por la Aemet, da cuenta de una problemática cada vez más recurrente. El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, incide en que nadie puede dudar del compromiso del organismo provincial «con el desarrollo rural sostenible y la revitalización del interior de la provincia», donde ya el pasado año se anunciaron, de manera específica, inversiones por unos 3,2 millones de euros para la creación de refugios climáticos, junto a itinerarios peatonales y ciclistas, que beneficiarán a 17 pueblos de la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves.

«Cada vez acusamos en nuestra tierra un clima más extremo, por el que pasamos de las lluvias torrenciales en pleno invierno a termómetros como los de este fin de semana o este lunes, más propios de julio. Así llevamos ya más de un año en permanente diálogo con los alcaldes, que están siendo receptivos para cada vez poner en marcha nuevas iniciativas que generen un mayor confort climático, especialmente allí donde los ciudadanos disponen de menos recursos o son más vulnerables para afronta esta grave problemática», explica Ortega.

Riesgo en el trabajo

Ortega hace hincapié en el riesgo que el calor supone en los puestos de trabajo al aire libre, especialmente en los meses de verano o estas últimas semanas de la primavera, así como la posibilidad de que las personas puedan poner en riesgo su salud justo cuando pretenden mejorarla, mediante la propia práctica deportiva. Es la paradoja de hacer deporte cuando los termómetros son más altos o en lugares donde la exposición solar sea máxima. Es justo ahí donde se deben tomar medidas para evitar riesgos tanto para la piel como para nuestro sistema circulatorio, como argumenta el diputado.

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Sólo en la capital, en la actualidad y a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ya existe una red con cerca de un centenar de espacios entre zonas exteriores e interiores, además de corredores de sombra, donde aliviar la exposición a las altas temperaturas. La Diputación trabaja en este mismo sentido e insta a que las empresas, los centros comerciales e incluso los colectivos locales contribuyan a desarrollar nuevos itinerarios para sus usuarios, trabajadores o colaboradores. «En los pueblos tenemos mucho por hacer. Pensemos que en algunos hasta podrían ampliarse los horarios de bibliotecas, centros culturales o incluso iglesias, de manera que en las horas centrales del día las personas puedan hallar refugio frente al calor. Es una opción ideal justo en estos momentos, que ha vuelto a subirse el recibo de la luz tras recuperarse el IVA», argumenta.