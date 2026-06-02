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Eduardo Ruiz revalida la presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Málaga

Continuará cuatro años más al frente de esta corporación de derecho público tras imponerse a la candidatura de Gabriel Martínez

El presidente del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz (en el centro de la imagen), con la nueva junta tras revalidar el cargo.

El presidente del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz (en el centro de la imagen), con la nueva junta tras revalidar el cargo. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El actual presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz, ha revalidado el cargo tras el proceso electoral celebrado en la tarde del pasado viernes del 29 de mayo. Según ha explicado el propio Colegio, Ruiz (que también preside el colegio andaluz) alcanzó una "holgada mayoría" frente a la candidatura de Gabriel Martínez, lo que le permite continuar cuatro años más al frente de esta corporación de derecho público.

"Es un honor iniciar esta nueva etapa con un extraordinario equipo y seguir trabajando por la profesión de graduado social", han sido las primeras palabas de Eduardo Ruiz tras prometer su cargo.

Eduaro Ruiz, que continuará cuatro años más al frente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, en el momento de prometer el cargo.

Eduaro Ruiz, que continuará cuatro años más al frente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, en el momento de prometer el cargo. / L. O.

Dos nuevas vocales en la junta directiva

En estas elecciones también han sido elegidas dos nuevas vocales, Antonia María Herrera y Pilar López Sesma; y reelegidos los vocales Jesús Gea, Juan Alfonso Urbano, Sergio Bautista, José Almirón, María José Benítez, Paloma Rengel y Juan José Luquez.

Noticias relacionadas

Tras el proceso electoral, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga queda compuesta por Eduardo Ruiz como presidente junto a Jesús Geaa, Juan Alfonso Urbano, Sergio Bautista, José Almirón, María José Benítez, Paloma Rengel, Juan José Luque, Alicia Sánchez, María Paz Flores, Rafael Pozo, Francisco Silva, Andrés Cabezas, Antonia María Herrera y Pilar López. Para la delegación de Melilla está Francisco J. Padilla.

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