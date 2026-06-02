Así empezó el incendio del hotel Ibis en Málaga: las cámaras de seguridad captan las imágenes del momento de la explosión

El incendio del hotel Ibis sigue dejando un pequeño rastro de humo en el centro de Málaga. Ya son nueve los días desde que las llamas empezaron a verse en Le Grand Café y continuaron hasta quemar también el edificio del hotel Ibis. Hasta ahora no se disponía de imágenes oficiales que determinaran exactamente cómo y cuándo comenzó el fuego en la madrugada del lunes; hasta que el Ayuntamiento de Málaga ha hecho públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del Pasillo de Santa Isabel, calle contigua al Pasillo de Guimbarda, dónde se originó el fuego.

Aunque el fuego permanece controlado desde la tarde de aquel lunes, los trabajos de extinción continúan debido a la complejidad de la intervención y a las limitaciones impuestas por el estado de la estructura. Los concejales de Seguridad y Urbanismo. Avelino Barrionuevo y Carmen Casero, junto con el jefe del Real Cuerpo de Bomberos, Salvador Castillo, han explicado detalladamente cómo fue el inicio del incendio.

Lo que captan las imágenes de las cámaras de seguridad

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, han explicado que las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el origen del incendio en el local comercial de la planta baja a las 1:20 horas. Seis minutos después, el hotel activó su plan de autoprotección y procedió al desalojo de clientes y trabajadores, coincidiendo con la primera llamada de alerta al servicio de emergencias 112. "A la 1:26 se desalojó el hotel y se recibió la llamada del 112. Ocho minutos más tarde ya se presentó el cuerpo de bomberos", relata Barrionuevo.

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, explicando la cronología del incendio en el hotel Ibis / Esperanza Mendoza

Las primeras patrullas del Real Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar a las 1:34 horas. Tras comprobar que no quedaban personas atrapadas en el interior, los efectivos centraron sus esfuerzos en la extinción del fuego, una labor que se ha visto condicionada por el riesgo de colapsos parciales en los forjados de madera del edificio. Las imágenes captan el momento exacto en el que se produce la explosión y se llega a apreciar cómo los clientes del hotel Ibis abandonan el edificio alertados por las llamas. Además, en las imágenes difundidas por el propio Ayuntamiento, se puede observar cómo varias personas circulan muy próximas al edificio justo después de la explosión de la cafetería.

Imágenes de las cámaras de seguridad del Pasillo de Santa Isabel / Ayuntamiento de Málaga

Extinción desde el exterior por motivos de seguridad

La intervención tuvo que desarrollarse principalmente desde el exterior debido a que el estado de la estructura impedía garantizar la seguridad de los bomberos en el interior. Los forjados de madera, además de favorecer una combustión prolongada, presentaban riesgo de derrumbe parcial, lo que obligó a adoptar una estrategia basada en el enfriamiento masivo mediante grandes aportes de agua. "Entrar en el interior hubiera sido más rápido, pero ante un suelo inestable es difícil que eso se produzca sin daños personales", ha señalado el concejal Barrionuevo. El edil insiste en que "no se ha puesto en peligro a los bomberos" y defiende que "en ningún momento ha habido falta de medios en el incendio".

Durante los momentos de mayor intensidad del operativo llegaron a intervenir hasta seis dotaciones de bomberos, mientras otras dos permanecían disponibles para atender posibles incidencias en el resto de la ciudad. El dispositivo empleó un caudal aproximado de 5.000 litros de agua por minuto para contener las llamas y reducir la temperatura del edificio. Actualmente, un equipo continúa realizando labores de refresco y vigilancia para evitar posibles reactivaciones del fuego hasta que pueda declararse completamente extinguido.

La Opinión

Aunque las imágenes de videovigilancia apuntan al local comercial como punto de origen del incendio, será la Policía Científica de la Policía Nacional la encargada de determinar las causas exactas del suceso: "Se inició en el interior del local comercial y será la Policía Científica los que se encarguen de determinar las causas".

Los primeros intentos de inspección realizados junto a técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo no permitieron acceder a la zona donde se originó el fuego debido a la acumulación de escombros y al estado de la estructura. Por este motivo, el Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad la ejecución de trabajos de desescombro y apuntalamiento para facilitar futuras inspecciones.

El miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Daños estructurales pendientes de evaluación

Los técnicos municipales realizaron una primera inspección exterior el 27 de mayo para valorar las condiciones de seguridad del inmueble y establecer medidas preventivas. Entre las actuaciones ordenadas figuran el vallado perimetral del edificio, el tapiado de huecos de fachada y la vigilancia del inmueble para impedir accesos no autorizados.

Las primeras comprobaciones han detectado un colapso parcial de un forjado en la zona norte del edificio, además de daños en revestimientos e instalaciones. Sin embargo, los técnicos consideran que la estructura principal parece haber resistido en gran parte del inmueble, aunque será necesario completar las inspecciones una vez retirados los restos del incendio para determinar el alcance real de los daños. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha destacado que "la coordinación es y sigue siendo magnífica" entre los distintos servicios implicados en la gestión de la emergencia. Respecto al estado actual del inmueble, Casero pide prudencia y señala que "no se sabe si hay riesgo de derrumbe; lo primero es que los bomberos puedan acabar su trabajo con seguridad".

Barrionuevo ha recordado, además, que "ambos edificios, cafetería y hotel, cuentan con los informes positivos de la normativa contra incendios", subrayando que las instalaciones cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Este miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Refuerzo de medios y renovación de la flota

El Consistorio ha defendido que los recursos humanos y materiales desplegados fueron suficientes en todo momento y se organizaron siguiendo criterios estrictamente técnicos y operativos. "Los recursos humanos y materiales han sido suficientes para afrontar un incendio de gran complejidad", ha asegurado Barrionuevo, quien ha explicado que el principal obstáculo fue el comportamiento de los forjados de madera, que prolongan la combustión y aumentan el riesgo de colapso.

El miércoles, 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

El Ayuntamiento recuerda que mantiene en marcha un plan de inversiones de 11 millones de euros para la renovación de la flota del Real Cuerpo de Bomberos. El programa contempla la adquisición de 28 nuevos vehículos hasta 2028. "Este año vamos a cambiar más de la mitad de nuestra flota", destaca el edil, detallando que el plan prevé incorporar 16 vehículos pesados y 12 ligeros.