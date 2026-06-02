'La Fonda' forma a 1.200 profesionales de la hostelería en 31 años

La Escuela de Hostelería La Fonda, centro adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ubicado en Benalmádena, ha formado ya a más de 1.200 profesionales del sector de la hostelería a lo largo de sus 31 años de historia. El plazo de matriculación del curso 2026-27 estará abierto durante todo el verano.

Entrega de diplomas a 44 alumnos

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha entregado este martes sus diplomas a los 44 alumnos que han terminado su formación en los itinerarios de Sala y Cocina. Durante el acto, ha destacado que este centro es un “referente nacional e internacional de excelencia técnica”.

Blanco ha estado acompañada por representantes del Ayuntamiento de Benalmádena, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Carmen Sánchez Sierra.

Formación práctica y contacto con empresas

Durante su visita a La Fonda, la titular andaluza ha destacado que en esta escuela “no solo es importante lo que se hace, sino cómo se hace”, a través de una formación muy integrada con la práctica profesional y en contacto directo con el tejido productivo.

El objetivo, ha señalado, es dar respuesta a las necesidades de profesionales que tienen las empresas del sector.

Cerca del 100% de inserción laboral

Durante este curso, 2.100 comensales han visitado el restaurante de la escuela. Con un nivel de inserción laboral cercano al 100%, Blanco ha subrayado que la formación que se recibe en La Fonda es “garantía de éxito” por su alta cualificación.

Esta formación conduce a la obtención de un certificado de profesionalidad reconocido en el ámbito del Estado y de la Unión Europea, y está muy adaptada a los requerimientos del sector hostelero.

Málaga, motor del empleo hostelero

La comunidad autónoma lidera el empleo en la hostelería a nivel nacional, con más de 348.000 afiliados. Destaca especialmente la provincia de Málaga, que aporta más de 110.000 cotizantes, de los que más de 15.200 son trabajadores por cuenta propia.

Seis centros especializados en hostelería

En el caso de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, de los once centros que conforman la red de Escuelas de Formación del SAE, seis están especializados en el ámbito de la hostelería.

De ellos, tres tienen su sede en la provincia de Málaga: La Cónsula, La Fonda y CIOMijas.

Matrícula abierta durante todo el verano

En estos seis centros se están impartiendo 42 acciones formativas, en las que participan 252 alumnos, la mitad de ellos en la provincia de Málaga.

En el caso de La Fonda, el plazo de matriculación del próximo curso 2026-27 permanecerá abierto durante todo el verano.